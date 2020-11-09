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«نماء»: وقعت شراكة مع «البناء البشري»


وقَّعت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، أمس الخميس، اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين شركة البناء البشري لفتح معاهد التدريب الأهلية لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومثَّل نماء المدير العام سعد مرزوق العتيبي، ومثَّل البناء البشري المهندسة عواطف السلمان، وبحضور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور، وذلك لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية وتأهيلية واجتماعية في مجال النفع العام بما يعود على المجتمع بالخير والارتقاء. وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور: إن توقيع الاتفاقية خطوة جيدة في سبيل تنمية وبناء المجتمع، مشيراً إلى أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية من أهدافها الشراكة بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيراً إلى أن ما يقوم به معهد البناء البشري غير الربحي من تدريب لفئات متنوعة يعود بالخير على المجتمع وتنميته، مؤكداً أن من أبرز أهداف نماء التي تسعى لتحقيقها هي التنمية المجتمعية لذلك تسعى من خلال الشراكات المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومة إلى تحقيق هذه الأهداف.


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