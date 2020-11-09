«مالية وقانونية» البلدي عطلت ميزانية البلدية

وطن النهار

على الرغم من رد البلدية على المجلس البلدي بشأن مشروعي ميزانية البلدية والحساب الختامي والتقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي منذ اكثر من 50 يوما، الا انه لم يعرض على المجلس البلدي حتى الآن، مع انه من المفترض ان ينتهي من مناقشته خلال الشهرين الماضيين

وفي هذا السياق اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان اللجنة القانونية والمالية في البلدي وراء تعطيل الكتاب الموجود لديها، مؤكدة ان اللجنة لم تقم بدورها في رفع الكتاب وعرضه في احدى جلسات البلدي.

واستغربت المصادر تأخر عرض الكتاب على «البلدي» على الرغم من وصوله قبل اكثر من شهر ونصف الشهر ولم يناقش حتى اليوم، مؤكدة ان المجلس جهاز رقابي تشريعي تقوم رقابته وتشريعاته بكل ما يتعلق بشؤون البلدية، لذلك فان مناقشته لمشروع الميزانية والحساب الختامي سيكون لهما ابلغ الأثر في تصويب اهداف خطة العمل البلدي وتوجيه نفقاتها ومصروفاتها لما يحقق اهداف هذه الخطة والتي تصب في اتجاه الصالح العام.

يذكر ان رئيس المجلس البلدي سابقا خاطب الوزير الجاسم في سبتمبر الماضي حول مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

