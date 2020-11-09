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لائحة البناء على طاولة «البلدي» اليوم

فايز الزعل
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الإثنين 09 نوفمبر 2020

يناقش المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم رد البلدية حول الكتاب المقدم من رئيس المجلس اسامة العتيبي المتعلق بلائحة البناء وماهي المستجدات التي ستتضمنها اللائحة، كما يناقش تشكيل لجنة حماية املاك الدولة من خمس اعضاء.
كما سيطلع المجلس على الردود المؤجلة الخاصة بأسئلة الأعضاء منها يتعلق بانشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ.
ويناقش المجلس الاقتراحات المقدمة بشأن تخصيص ارض في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعية خاصة ببيع التمور، وتسمية الحدائق العامة بأسماء شهداء الكويت بالاضافة لتخصيص موقع حديقة بين منطقتي النسيم ومنطقة الجهراء الصناعية، كما سيطلع على محاضر لجان المجلس لجنة الاصلاح والتطوير واللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية ولجان المحافظات.


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