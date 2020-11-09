بلدية العاصمة: تحرير 50 مخالفة و25 إنذاراً

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بقسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة جولات ميدانية على المحال والأسواق المركزية ومحال التجزئة والأسواق الموازية والمجمعات التجارية في عموم مناطق المحافظة.

وأكد رئيس قسم ازالة المخالفات م.عبدالله جابر ان الجولات الميدانية التي نفذها مفتشو الفريق الرقابي جاءت في اطار تطبيق قرار المرحلة الانتقالية الرابعة وبعض انشطة المرحلة الخامسة والتأكد من التزام اصحاب المحال والمجمعات التجارية بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» فضلا عن التأكد من التزام المحال باشتراطات لائحة المحال والاعلانات.

وأشار جابر الى ان الجولات اسفرت عن تحرير 50 مخالفة تضمنت تحرير 10 مخالفات لمحلات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتشغيل محل على نحو يشكل خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، 20 مخالفة لعرض بضائع امام المحل من دون ترخيص، 8 مخالفات لاقامة اعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية الى جانب تحرير 12 مخالفة لعدم صيانة الاعلان فضلا عن توجيه 25 انذارا لمحال لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية واغلاق محل اداريا.

ودعا اصحاب المحال والمجمعات التجارية الى الالتزام بالاشترطات الصحية واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية بارتداء القفازات والكمامات والزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي حرصا على سلامتهم وتجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالفة، لافتا الى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحال في جميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحال بلائحة المحال والاعلانات وتطبيق المحال للاشتراطات الصحية.

