«نقابة البلدية»: تفعيل دور اللجان النسائية ركيزة أساسية

وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، محمد العرادة ان النقابة تعيش حالياً ذكرى مرور خمسة وخمسين عاماً من العطاء منذ تأسيسها واشهارها منذ عام 1964حيث اشهرت نقابة العاملين في بلدية الكويت مع بدايات تأسيس واشهار الحركة النقابية الكويتية وتعد احدى ركائزه الأساسية المهمة في العمل النقابي التي شاركت وساهمت بفاعلية وبشكل كبير في تكوينها ونهوضها وازدهارها على مر السنوات الماضية.

وقال العرادة، ان مجالس ادارات النقابة التي تعاقبت منذ اشهارها ونشأتها هم كوادر وكفاءات وطنية نقابية على اعلى درجة من الكفاءة والاخلاص والعمل على تحقيق المطالب العمالية العادلة وقد تركوا بصمات واضحة لها الأثر في الحركة النقابية العمالية الكويتية بنشاطهم واجتهادهم وحققوا العديد من المكاسب والمطالب والانجازات التي شهد لها القاصي والداني ولا يمكن التغاضي عنها او نسيانها عبر السنين.

وأكد العرادة ان من اولويات مجلس الادارة الحالي تفعيل دور اللجان النقابية الاجتماعية والثقافية والاعلامية ولجنة المرأة العاملة حيث قامت هذه اللجان من اجل العمل بكل نشاط وهمة واخلاص بتقديم افضل البرامج الثقافية والاجتماعية والترويحية للأعضاء وكل ذلك من شأنه ان يهيئ المناخ المناسب لتوفير قاعدة عريضة من الكوادر الوظيفية التي يمكنها مواصلة العمل النقابي بكل كفاءة ونشاط عبر تعاقب الأجيال لأن من المسلم به مسيرة الحياة والعطاء لا تتوقف عند حد معين بل ان الأجيال تتواصل في عملية البناء.

واختتم العرادة بتقديم كل الشكر والعرفان لجميع القيادات والمسؤولين في بلدية الكويت على حٌسن التعاون البناء وتفهمهم ودعمهم للعمل النقابي خلال مسيرة النقابة وأكد ان ابواب النقابة مفتوحة لجميع العاملين في البلدية لتلقي اقتراحاتهم ومطالبهم العادلة.

