الاعتماد الأكاديمي: ضوابط للمؤسسات التعليمية الموصى بها

وطن النهار

أعلن المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني عن اضافة اربع دول الى قوائم الجامعات الموصى بها وذلك في اطار المراجعة الشاملة لقوائم الجامعات في مختلف الدول.

وقال العدواني لـ«كونا» ان الدول الاربع المدرجة حديثا هي جمهورية النمسا وفيها 14 جامعة معتمدة ومملكة الدنمارك وفيها سبع جامعات معتمدة ومملكة النرويج بست جامعات معتمدة وأخيرا لوكسمبورغ بجامعة واحدة معتمدة.

وأوضح العدواني ان هذه الخطوة تأتي تماشيا مع رؤية الدولة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية ووفق خطة العمل التطويرية التي اقرها مجلس الادارة واللجان المشكلة من المجلس.

وأضاف انه تم خلال هذا العام استحداث قائمة مفصلة وشاملة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة بمختلف التخصصات وكذلك استحداث قوائم جديدة لكل من ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية.

وبين انه يجري العمل على مراجعة كل قوائم الجامعات والبرامج في الدول الاخرى سواء بالاضافة او الحذف مشيرا الى ان هذه المراجعة تحقق الاهداف المرجوة من انشاء الجهاز وهي ضمان جودة التعليم العالي.

وأفاد ان الاحصائيات الحديثة التي اعدها الجهاز بالتعاون مع المكاتب الثقافية في الخارج وقرارات تقليص عدد الجامعات التي يسمح بالالتحاق بها في بعض الدول ادت الى توجه الطلبة الكويتيين للالتحاق بجامعات ذات تصنيف اكاديمي مرتفع نسبيا كما قلصت التفاوت في المستوى الاكاديمي لخريجي الجامعات الاجنبية.

وكشف ان الجهاز يهدف على الصعيد المحلي الى تقديم الدراسات والبحوث الرامية الى مد جسور التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في البلاد والمساهمة في تطوير برامج التخطيط والجودة.

وبين ان الجهاز قام باعداد تقرير بعنوان (التصنيفات الاكاديمية العالمية لمؤسسات التعليم العالي في الكويت الوضع الحالي ومقترحات للتحسين) حيث عرض التقرير مستويات الترتيب الحالية والماضية لمؤسسات التعليم العالي في الكويت في التصنيفات العالمية المختلفة.

وأفاد ان التقرير قدم الملاحظات والاقتراحات الفنية لتحسين ترتيب المؤسسات كما ربط المعايير المستخدمة من قبل كل من هذه التصانيف العالمية مع المعايير المماثلة لها في دليل الجهاز للاعتماد المؤسسي.

وأشار العدواني الى ان تفعيل عملية الاعتماد المؤسسي تساهم في تعديل موقف الجامعات الحكومية في التصنيفات العالمية ما يشكل قيمة مضافة للاعتماد المؤسسي.

ولفت الى ان قوائم التصنيفات العالمية للجامعات اصبحت احد العوامل الرئيسية التي توفر مقياسا للمسؤولية المؤسسية للجامعات وقياسا لسمعتها الوطنية والدولية ومؤشرا لجودة المؤسسة الأكاديمية.

وأضاف ان الجهاز قام باعداد تقرير آخر بعنوان (التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي اثناء جائحة «كوفيد-19» مقدما عرضا تاريخيا لنمط التعليم عن بعد مع عرض لايجابيات وسلبيات هذا النظام.

وذكر ان الجهاز اعد تقريرا ثالثا بعنوان (من الازمات تخلق الفرص) ويهدف الى تقييم وقياس التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في الكويت اثناء جائحة (كوفيد-19) لانتاج نماذج تعليمية ناجحة لها تأثير ايجابي طويل الامد على المشهد التعليمي.

وأشاد بمستوى التعاون الفعال بين الجهاز ووزارة التعليم العالي حيث عملا على رصد خطط واجراءات مؤسسات التعليم العالي في دول الابتعاث حول انماط الدراسة لديها خلال جائحة (كوفيد-19) ووضع التصورات المناسبة حرصا من الجهاز والوزارة على جودة التعليم التي يتلقاها طلبتنا في الخارج.

وقال العدواني انه في اطار التنسيق القائم مع وزارة التعليم العالي فقد تم مراجعة العديد من القرارات الوزارية المنظمة للدراسة.

وأكد ان جودة التعليم ومتطلبات التحصيل العلمي تقتضي وضع الضوابط اللازمة لضمان تحققهما في مؤسسات تعليمية مستوفية لجميع معايير الجهاز وتكون مدرجة على قوائمه بهدف تزويد سوق العمل بمدخلات متجانسة في المستوى الاكاديمي وعالية الكفاءة لتعزيز قدرة الكويت التنافسية عالميا.

يذكر ان الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم تأسس عام 2010 بهدف تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وصولا لضبط جودة التعليم العالي.

