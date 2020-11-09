العسعوسي: تعاون وثيق مع هنغاريا في جميع المجالات

وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي حرص رجال الاعمال في هنغاريا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت. وقال العسعوسي في اتصال هاتفي مع «كونا» بمناسبة عقد حلقة نقاشيه حول العلاقات الكويتيه - الهنغارية وسبل التعاون الاقتصادي والتجاري بمقر السفارة الكويتية في العاصمة بودابست انه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين. واكد السفير العسعوسي اهمية تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الكويت وهنغاريا وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين، مشيدا بالعلاقات المتينة والراسخة التي تربط الكويت وهنغاريا في مختلف المجالات، معربا عن امله في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هنغاريا. وحول امكانية مساهمة هنغاريا في بعض مشاريع خطة التنمية في الكويت (كويت جديدة 2035) افاد السفير العسعوسي استعداد الشركات الهنغارية للدخول في بعض المشاريع الكبرى خاصة وان لها باع طويل وخبرة خاصة بقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير انظمة المياه وأنظمة المعلومات والتقنية البرمجية.