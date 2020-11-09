«النجاة الخيرية» كرَّمت «تعاونية الفحيحيل»

وطن النهار

تقديرا لدورها في دعم العمل الخيري والانساني وما تقوم به من تعاون فعال، قامت جمعية النجاة الخيرية ممثلة في زكاة الفحيحيل التابعة للنجاة بتكريم رئيس جمعية الفحيحيل التعاونية تقديرا لدورها في دعم العمل الذي تقوم به اللجنة. وفي هذا الشأن قدم الشيخ عبدالله الدبوس رئيس زكاة الفحيحيل - شكره لرئيس جمعية الفحيحيل التعاونية محمد فاضل دهيم وأعضاء مجلس الادارة بالجمعية على دعمها المستمر والمتواصل للعمل الخيري الذي تقوم به، وقال ان جمعية النجاة الخيرية تعنى بمجالات عديدة في العمل الخيري، منها مجال تقديم المساعدات العينية والمادية للمحتاجين فقد نشطت زكاة الفحيحيل في تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والأيتام والعجزة والضعفاء، وتقديم الدواء والعلاج المجاني، واقامة المخيمات الطبية بواسطة العيادات المتنقلة، وذلك تأكيدا للمبادئ والأهداف الأساسية التي قامت عليها الجمعية. من جانبه اعرب رئيس مجلس ادارة جمعية الفحيحيل التعاونية محمد فاضل دهيم - عن شكره لهذه البادرة الطيبة من قبل زكاة الفحيحيل بالنجاة الخيرية ومسؤوليها، مؤكدا ان هذا التواصل له اثره البالغ في النفوس، ونحن على استعداد دائم لدعم هذا العمل الذي اصبح سمة من سمات اهل الكويت وشعبها الذي جبل على العطاء.