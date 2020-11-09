الماجد: أزمة «كوفيد- 19» أثرت على الأطفال

وطن النهار

تحت رعاية مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف بجاد المطيري استضافت الجامعة اخصائي ومعالج السلوك الجدلي وعضو لجنة الإرشاد الأسري والاجتماعي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسرة الأستاذة هدى الماجد في ندوة ويب عبر منصة zoom تحت عنوان «مفاتيح المرونة الذهنية والنفسية في الأزمات» تناولت خلالها عدة محاور كان من أهمها الإنفعالات السلوكية والحالة النفسية للتباعد الاجتماعي و«كوفيد-19» اضافة إلى القلق والتوتر الذي يصيب الطلبة اثناء الامتحانات والواجبات في الدراسة عن بعد.

أكدت اخصائي ومعالج السلوك هدى الماجد أن الكثير من الناس يلجأ للصراخ والانفعال واستخدام الفاظ غير لائقة وما يصاحبها من تغييرات بيولوجية تصل إلى مرحلة الانفعال ومن ثم الغضب او الحزن او الشعور بالخذلان والخيبة وغيرها من المشاعر والمسبب هو إدراك الموقف خلال تفسير الحالة وما يترتب عليها لذلك نحتاج إلى تغيير التفسير وأخذ الامور بسهولة ومنح فرصة ما بين حصول المثير إلى الاستجابة خلال هذا الوقت يتم تحديد الموقف وتقييمه ونوعية الاستجابة التي سوف تحمي نفسي وصحتي لذلك مشاعرنا وسلوكنا وتعاملنا مع الازمات واحداث الحياة هي اختيار وقرار لذلك نحتاج إلى الهدوء والقرار في كل المواقف السيئة والجيدة لان في النهاية كل موقف سينتهي ويزول وبحد ذاته هذا حافز كبير للإيجابية.

اما فيما يخص التباعد الاجتماعي وما صاحبه من احداث «كوفيد-19» وانعكاسه على الكبار بشكل عام والاطفال بشكل خاص فقالت الاستاذة الماجد أن أزمة «كوفيد-19» اثرت بشكل مباشر على الاطفال الذين لا يدركون ابعاد هذا الوباء والذين صدموا فجأة بعدم وجود انشطة ترفيهية ولا زيارات ولا العاب خارجية ولا الذهاب للروضة والمدرسة، وإن كنا قطعنا شوطاً كبيراً في التعايش مع الوباء لكن يجب توعية الاطفال بهذا الوباء لتنمية ادراكهم لاسيما وانهم يراقبون الحدث ويلاحظون تغييرات نمط الحياة وما يدور حولنا لذا يجب ان نشرح لهم الوضع الذي نعيش به بما يتناسب مع عمرهم باستخدام المفاهيم والمصطلحات البسيطة دون اثارة الذعر والخوف بل استخدام ادوات ومعلومات تحفز حمايته لنفسه والمحافظة على النظافة وتقبل نمط الحياة الجديد وان هناك طريقة جديدة للتعليم بعيدة عن التعليم التقليدي وابدأ بمساعدته على تقبل الوضع خطوة بخطوة للتعايش دون ان يصاب بآثار نفسية جانبية.

وفيما يخص التوتر والقلق الذي ينتاب الطلبة في كل مراحله الدراسة وخاصة الدراسة الجامعية أثناء الامتحانات وما يصاحبها من واجبات ودراسة عن بعد قالت الماجد إن الاهم هو التوكل على الله والدعاء بالتوفيق والنجاح والسداد وهذا بحد ذاته تفويض الامر لله يخفف من حالة التوتر، فكل الامور مقدرة من الله سبحانه وتعالى ويولد الراحة وحالة من الرضا ومن ثم يأتي دور السعي، فالتوتر حله جدا بسيط من خلال اخذ ورقة وكتابة بجهة الاسباب المنطقية التي تجعلني اتوتر والجهة الاخرى الاسباب غير المنطقية التي تجعلني متوتراً وابحث هل هناك سبب حقيقي للتوتر ..؟ مثال هالمادة صعبة لكن غير منطقي ان تكون صعبة ونجح بها الكثير من الناس فدائما نقيس مواضيع التوتر بهذا الشكل والبحث عن الاسباب المنطقية مع زيادة الوقت والجهد اذا كنت خائفاً من المادة ذلك لمعرفة نقاط القوة لتجاهلها والضعف للتركيز عليها، وبالتالي ليس كل انفعال نشعر به هو انفعال حقيقي فهناك انفعالات وهمية وهي الخوف الذي يتطلب مواجهة للحدث.

