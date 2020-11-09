تخريج الدفعة الـ 16 من طب الأسنان

وطن النهار

قدم عميد كلية طب الاسنان في جامعة الكويت د.عادل عبدالرزاق العصفور خالص تهانيه لخريجي الدفعة السادسة عشرة من طلبة الكلية للعام الجامعي 2019/2020 و ذويهم، واعرب عن سروره بتخرجهم بنجاح وحصولهم على الشهادة الجامعية رغم الظروف الصحية غير الاعتيادية، متمنياً لهم مستقبلاً باهراً وأن يكونوا إضافة قيّمة في مجال الرعاية الصحية.

هذا وشكر العصفور جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وجميع العاملين في الكلية، على ما بذلوه خلال هذه السنة الاستثنائية من جهد كبير وإيثار وعزم في مواصلة الجهود والعمل الأكاديمي الدؤوب في سبيل انجاح العام الدراسي، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا الصعبة، والتي تكللت بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلبة الكلية الفتية، بالإضافة إلى نجاح طلبة السنتين الخامسة والسادسة كذلك.

واعرب عميد كلية طب الأسنان عن تفاؤله بأن يكون هذا النجاح حافزا للاستعداد الجيد للعام الجامعي القادم في ظل ظروف صحية أفضل، وتمنى دوام الصحة والسلامة للجميع.

