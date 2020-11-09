السند: 538 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات وشفاء 687

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131743 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 811 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8356 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5105 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 965830 فحصا. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 687 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 122576 حالة.

