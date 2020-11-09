تحذير مرضى الربو من الخروج عند هطول الأمطار

وطن النهار

دعت وزارة الصحة مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام تغيرات وتقلبات بالطقس وهطول للأمطار، حيث تعتبر هذه التغيرات من مهيجات الربو والمشاكل التنفسية. ونشرت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» تعليمات ونصائح تدعو من خلالها أن يحمل مرضى الربو والجهاز التنفسي موسع الشعب الهوائية «البخاخ الإسعافي» في كل الأوقات واستخدامه عند الضرورة في حال وصفه الطبيب لك. وطالبت الوزارة بضرورة التوجه على الفور إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال عدم الاستجابة للبخاخ الاسعافي وكانت الأعراض شديدة.

