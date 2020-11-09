«الصحة» و«الإطفاء» ناقشتا تشكيل لجنة للعلاج بالخارج وإنشاء مستشفى

وطن النهار

اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أمس، مع وكيل وزارة الصحة العامة د.مصطفى رضا، بحضور عدد من قياديي الجهتين لمناقشة إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم.

وقد نوقشت الشروط والمواصفات الطبية والدولية التي سيحتوي عليها المستشفى، وتمت مناقشة موضوع تشكيل لجنة للنظر في ارسال حالات العلاج بالخارج من أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم من الدرجة الأولى بناء على قانون الإطفاء رقم 130لسنة 2020 والذي ينص على توفير الرعاية الصحية لرجال قوة الإطفاء وأسرهم.

وفي ختام الاجتماع شكر سعادة الفريق خالد المكراد وكيل وزارة الصحة على التعاون والتكامل القائم بين الجهتين.

بدوره تقدم وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا بالشكر للفريق المكراد على مساهمة قوة الإطفاء العام بتوزيع الأدوية على المرضى خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي بالبلاد.

