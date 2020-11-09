الجوعان: حصر الخلافات ونبذ تجييش ضرب الخصوم

وطن النهار

نظم معهد المرأة للتنمية والسلام، مساء امس الاول ملتقى البرلمان 2020 تحت عنوان مفهوم الثقافة السياسية واثرها على العملية الانتخابية بمشاركة استاذ العلوم السياسية في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا د.عبدالمحسن جمال واستاذ الاجتماع والانثروبولوجيا عميد كلية العلوم الاجتماعية د. يعقوب الكندري والاعلامي خالد الطراح، وذلك عبر تطبيق زووم.

واستهلت الملتقى رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان بكلمة قالت فيها: انه لمن دواعي سرورنا ان نرحب بكل من يشارك في فعاليات ملتقى البرلمان الذي ينطلق اولى انشطته اليوم، متسائلة ما هو الظن في انتخابات ستجري في ظل مواجهات بين قوى سياسية خرجت عن قواعد اللعبة السياسية الكويتية وأنتم تعلمون جيداً ماذا اعني؟ وما ظنكم في ظل اعلام في غالبه لا يطيب الخاطر ولا دخل له بالمهنية؟ وفي ظل شبكات تواصل اجتماعي تحولت الى حقول الغام متواصلة الانفجار؟

واشارت الى انه: في هذه الأيام التاريخية الفارقة يتطلع كثيرون وأنا منهم ممن يخشون على الكويت من اي عبث، وأي عشوائية الى الحكماء في هذا البلد ليكون لهم دور واضح في منع ما نراه او التخفيف من حالة التشنج المتصاعد وفي مثل الانزلاق الى مالا تحمد عقباه.

واضافت: يجب ان ينحصر الخلاف السياسي في الأطر السياسية من دون فقدان التعقل ومن دون الاندفاع نحو تجييش كل الامكانات لضرب الخصوم، فالمسألة لا تتعلق بأعداد انما بخصوم سياسيين يفترض ان يديروا خلافاتهم مهما تأزمت عبر قواعد اللعبة السياسية وعبر آليات تضمن عدم تحول هذه الخلافات الى قشة قد تعرض البلاد بأسرها الى ازمات وتوترات غير مسبوقة.

وتابعت: نعم هناك حلول كثيرة مطلوبة، والقوى الاجتماعية منوط بها الكثير، لذا اعلن عن بدء ملتقى البرلمان، ليكون قضيتنا الأولى في كشف الحالة الضبابية التي نحياها وصوت المصلحين لا يكاد يكون مسموعاً.

وقالت: ارتأينا في (ملتقى البرلمان) ان نستطلع آراء نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرات للبحث عن حلول واستعراض البدائل لتخفيف حدة اندفاع البعض الرهيب نحو المواجهة، من جهة وتوعية الناخب والمرشح معاً في عدة محاور هامة، وذلك في ملتقيات تباعاً عبر منصة زووم وهذا ما فرضته علينا الظروف التي نعيشها الآن وسط جائحة كورونا.

ومضت قائلة: اننا اليوم في ظل دولة حديثة نتطلع الى ترسيخ العمل المؤسسي الذي يحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة الوطنية وتطبيق القانون على الجميع على حد سواء، ولكن كيف يمكن ان يتحقق هذا الأمل اذا كانت انتخابات المؤسسة التشريعية تعاني اسقام ذكرناها آنفا، موضحة ان الولاءات والانتماءات الضيقة والمصالح الشخصية لا يمكن ان تحافظ على وطن، لذلك نحن في معهد المرأة للتنمية والسلام نؤكد على ان الولاء اولا وأخيرا للوطن ومن اجل هذا الوطن ومصلحته نعمل.

التجانس الكويتي

من جانبه، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الخليجي للعلوم والتكنولوجيا د. عبدالمحسن جمال: اننا بالفعل نحتاج الى الثقافة السياسية، وعند الرجوع مع تكوين الكويت عام 1756 في انتخاب الشيخ صباح الاول الذي تم بناء على الشورى، ما يؤكد حقيقة الاسلوب الكويتي في التعامل مع الاحداث الاجتماعية والسياسية بشكل عام.

واوضح ان الكويتيون جاؤوا من جهات جغرافية مختلفة، من بلاد فارس وهي ذات ثقافة والحضارة من آلاف السنين، ومن الجزيرة العربية وهي مهد الاسلام، ومن العراق وهي الحضارة البابلية وما شابه ذلك، لافتا الى ان الكويتيين تجانسوا واصبح لديهم الثقافة العليا وما صاحبها من علم وتجارة واحترام الرأي الآخر وحق التشاور.

وأضاف: بدأ الكويتيون آنذاك يزورون زنجبار والهند ومسقط، الامر الذي شكٌل وصقل الشخصية الكويتية بأسس ثابتة بناء عليها تم انتخاب الشيخ صباح الاحمد بالشورى، وهذا ما يسمى اليوم العقد الاجتماعي الا وهو التراضي بين الحاكم والمحكوم، اي ان الكويتيين لديهم هذا المفهوم منذ القدم.

وبين ان الامور استمرت كذلك حتى عهد المغفور له الشيخ احمد الجابر، حينها خرجت لنا مفاهيم جديدة هو انه يجب ان يكون هناك مجلس شورى يساعد الامير في معالجة المشاكل وحفظ البلاد والمشاركة في التطلع الى النظرة المستقبلية، وهذا بعد كان موجود في المنطقة مثل بلدان مصر وايران والعراق، غير ان ميزة الكويت انها سباقة بالتعامل مع هذه الثقافة السياسية عن دول الخليج.

وقال: انه بعد ذلك عام 1938 انتقلنا الى مجلس آخر وتم تعديل ابعاد اخرى على الرغم من وجود بعض المشاكل الا ان الكويتيين تجاوزوها، كما عندما دخلنا لمجلس 21 وبالرغم من قصر مدته الا انه يعد من اهم المجالس التاريخية في الكويت لانه بالفعل ساهم بتوثيق الامور على اساس ان يكون هناك مجلس تشاوري مع الحاكم.

وافاد جمال ان الكويتيين اوجدوا بديلا ثانيا وهو ايجاد مؤسسات تنفيذية عن طريق الانتخاب اي البلدية تنتخب ورئيسها من الاسرة الحاكمة والجمارك والمعارف والاوقاف كذلك، وهذه حقيقة ساهمت في صقل المفهوم السياسي الكويتي.

واستطرد بالقول: واجهنا عام 1920 مخابر حرب الجهراء ودفاع الكويتيين وتلاحمهم وتكاتفهم في بناء السور، ما ساهم هذا الامر صقل الثقافة السياسية، الى ان وصل الحال بنا الى مرحلة الاستقلال في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم حينها حدثت نقلة علمية ونوعية عند اشراكه الكويتيين في وضع الدستور وان يكون للكويت مجلس تأسيسي الذي اسس الرؤية المستقبلية للنظام السياسي وتم بنائه على التعاقد الاجتماعي بين اسرة الحكم الممثلة بالمغفور له الشيخ عبدالله السالم وبين الشعب الممثل بالمجلس التأسيسي.

وأشار الى ان الدستور الكويتي تضمن المبادئ الانسانية والمؤسسات الاجتماعية والمساجد والحسينيات وجمعيات النفع العام والنقابات وانتخابات الطلبة، حتى اصبح الآن في اذهاب الشباب الكويتي ويتشبع منه عند قراءة تاريخه بان هناك مؤسسات سياسية وثقافية واجتماعية.

واضاف ان الثقافة الديموقراطية جزء لا يتجزأ من ثقافة الامة في الكويت من ثقافة المجتمع الكويتي ولها عمق متكامل حتى اصبح العالم ينظرة احترام لهذا التكامل، لاسيما عند الغزو الصدامي على الكويت، حين عكس مؤتمر جدة امام العالم شرعية الكويت ووجود دستورها واميرها وولي عهدها وشعبها بما فيهم المعارض، ما تداعوا مباشرة بالعودة الى الشرعية الدستورية من خلال دستور الكويت، مؤكدا على شباب الكويت بضرورة الاهتمام بالتاريخ السياسي لانه ثري جدا منذ تأسيس الدولة حتى تستفيد منه الاجيال المتعاقبة.

المتغيرات الثلاثة

بدوره، اكد عميد كلية العلوم الاجتماعية د. يعقوب الكندري، ان الثقافة هوية اجتماعية وولاء وانتماء وعلاقة متبادلة مع النظام السياسي، مشيرا الى ان هناك ثلاث متغيرات اساسية ترسم الثقافات الفرعية داخل المجتمع الكويتي هي الجذور ان كانت قبيلة او حضرية والاصول ان كانت عربية او غير عربية، والمذهب ان كان سنيا او شيعيا.

وأوضح ان هذه الثقافات شكلت الثقافات الفرعية داخل المجتمع الكويتي ما نتج عنها 6 ثقافات فرعية وليدة المتغيرات وهي قبلية عربية سنية المذهب، وغير عربية قبلية سنية المذهب، وغير قبلية غير عربية سنية المذهب، وقبيلة عربية شيعية المذهب، وغير قبلية عربية شيعية المذهب، وغير قبلية غير عربية شيعية المذهب.

وأكد ان الثقافات الفرعية الست شكلت 95% من ثقافة المجتمع الكويتي والهوية الوطنية، هنا يتطلب الامر نجاح النظام السياسي او السلطة السياسية في عملية دمج هذه الشرائح الاجتماعية من خلال ادواتها وأبرزها النظام الانتخابي.

وتساءل: كيف استطاعت الدولة أن تمزق الهوية المجتمعية من خلال اداة النظام الانتخابي، والتعامل مع الهويات الفرعية الفئوية بدلا من التعامل مع الهويات الموحدة، وبدلا من ان يكون هناك قانون وعدالة ومساواة تجمع كل شرائح المجتمع الكويتي؟ وكيف استطاعت هذه الاداة ان تجعل من هذه الهويات الفرعية تسطو على السطح وان يكون لها دور كبير وتأثير على العملية السياسية؟.

وبين ان النظام السياسي من خلال احدى ادواته الا وهي النظام الانتخابي كرس الفئوية على حساب الهوية الوطنية، بهدف تقسيم المجتمع الكويتي لفئات وضمان اكبر قدر من مؤيدي الحكومة عن طريق بعض النواب وخاصة نواب القبائل لتمرير المشاريع، مشيرا الى ان توزيع الدوائر شاركت فيه الحكومة ادى الى تعزيز الفئوية بين افراد المجتمع الكويتي وخاصة نظام الصوت الواحد الذي عزز من هذه الفئوية.

وقال ان المعادلة سهلة وبسيطة جدا في العملية الانتخابية وهي التي تؤدي الى حدوث انشقاق داخل المجتمع الكويتي، اذ ان المرشح يحتاج الى رقم 2000 صوت حتى ينال النجاح، ويستطيع ان يركز عليهم في الخدمة ويعتمد عليهم حتى يفوز بالانتخابات، وهنا الحنفية تفتح وتقفل حسب موافقة او معارضة الحكومة.

وأضاف: العضو يحتاج الحكومة حتى يستطيع خدمة ناخبيه والحكومة تحتاج العضو للوقوف معها في عملية تمرير مشاريعها، ويبقى الوزير في منصبه مهما فاسدا ولا ينفذ الخطط الاستراتيجية التي رسمت له وعليه ما عليه، والعكس صحيح فمهما كان هذا الوزير صالحا ممكن الا يستمر مالم يسير على تحقيق هذه المعادلة.

وأوضح ان هذه المعادلة تبرز ايضا في الاستجوابات، ما يعزز بما يسمي الهوية الفئوية او القبلية او الطائفية، وهذه الآلية احد ابرز انواع الفساد الذي اوصلنا الى مؤشرات خطيرة في الفساد، مشيرا الى انه لا يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعي دون ان يكون هناك قانون وعدالة اجتماعية وتطبيق ما يسمى بمبادئ الحكم الرشيد، مؤكدا ان النظام السياسي الموجود من خلال احد ادواته العملية الانتخابية يعزز عدم الاندماج الاجتماعي ويعزز الفرقة داخل المجتمع المحلي.

من جهته، قال الكاتب والاعلامي د. خالد الطراح: ان الثقافية السياسية تعد من مكونات التعددية والتنوع في الثقافات، لافتا الى اننا ليس لدينا هذه الثقافة، فالكويت دولة رائدة في الثقافة بالادب وتأخرنا بالمحافظة على هذا الارث الثقافي بسبب اهمال الحكومات المتعاقبة، معتبرا ان الثقافات آخر اهتمامات الدولة ومنها الثقافية السياسية.

وأضاف: ليس لدينا اليوم خطاب اعلامي توعوي يحمل رسائل سياسية التي يمكن ان تصنع نسيج واحد للمجتمع الكويتي، وعلى سبيل المثال، حمل خطاب سمو الامير في الجلسة التكميلية الخامسة لمجلس الامة مضامين جديدة ورسائل سياسية مهمة، لكن الاعلام الرسمي تعامل مع هذا الخطاب وكأنه خطاب مجرد من خلال نوافذهم ما حدى بعدم تحليلها، وذلك حتى زيارة سمو الامير لوزارة الداخلية حينما ركز سموه على موضوع الوحدة الوطنية.

ولفت الى انه لدينا قانون الوحدة الوطنية الذي صدر منذ ما يقارب 10 اعوام، غير انه لم يطبق على ارض الواقع حتى يومنا هذا، في حين تجد في المقابل تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بسهولة، فكيف يكون لدينا ثقافة سياسية ونحن نعيش حالة من التدهور!

