طوارئ حكومية لمعالجة تراجع التصنيف الائتماني

مال وأعمال

«إن معالجة تراجع التصنيف الائتماني للدولة، اولوية حكومية»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ان جهات عدة تنسق الجهود فيما بينها لمعالجة التصنيف الائتماني للدولة ومعالجة التراجع على بعض المؤشرات الدولية.

وكشفت المصادر ان توجيهات عليا صدرت للجهات المعنية للتنسيق فيما بينها لوضع آليات محددة قابلة للتطبيق والتنفيذ لمعالجة تراجع التصنيف الائتماني والذي ترتب عليه عزوف بعض المستثمرين عن العمل في الكويت.

وأفادت بان تلك الجهات تتمثل في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة الاستثمار ووزارة المالية وعدد من الجهات الاقتصادية والمالية، مستدركة ان تلك الجهات مطالبة بوضع خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تراجع التصنيف الائتماني للدولة.

ولفتت مصادر اقتصادية متابعة الى ان تراجع التصنيف الائتماني للدولة مثل ضربة موجعة للوضع الاقتصادي، حيث ان التشريعات الاقتصادية للحكومة لا يمكن ان تؤتي ثمارها من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدى الطويل الا اذا كان هناك تصنيف ائتماني قوي قادر على جذب تلك الاستثمارات. وأشارت الى ان من بين الأولويات التي يمكن ان تساعد الحكومة في تحقيق رفع التصنيف الائتماني: الاسراع بتطبيق حزمة الاصلاحات المالية والاقتصادية التي طالما نادت بها الجهات الرقابية والجهات الدولية والتي يأتي على رأسها: اصلاح نظام الدعوم المعمول به حالياً واصلاح النظام الضريبي وتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والتي قامت دول مجاورة بتطبيقها خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر ان معالجة القصور التشريعي في بعض مواد القانون من بين الأولويات التي يطالب بها المستثمرون اسوة بما هو موجود في الدول الأخرى، موضحة ان المستهدف ليس جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق الكويتي، بل تستهدف تلك التشريعات اقناع المستثمرين الكويتيين بالعودة للعمل داخل الدولة بدلاً من الخارج.

وقالت ان ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام وصيانته عبر محاصرة الفساد وحسم القضايا العالقة حالياً من بين الأولويات التي من شأنها رفع قدرة المصدات المالية للدولة في ظل التراجعات الملحوظة لأسعار النفط.

وأفادت المصادر ان تراجع التصنيف الائتماني من شأنه ان يؤدي الى توطين انطباعات غير جيدة للاقتصاد الكويتي الذي يتمتع حتى الآن بمصدات مالية قوية مكنته من مواجهة ازمة وتداعيات فيروس كورونا والمتمثلة في صندوق الأجيال القادمة البالغة استثماراته حدود 590 مليار دولار، بالاضافة الى استثمارات سندات الخزينة الأميركية البالغة 47 مليار دولار وكذلك وجود احتياطي نفطي يقدر بحدود 100 مليار برميل نفطي.

