«صندوق المشروعات»: 146 مليوناً إجمالي التمويل

مال وأعمال

كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان اجمالي قيم الدفعات المحولة للمبادرين بلغت 146 مليون دينار منذ التأسيس وحتى 31 أكتوبر 2020. وأشار الصندوق الى ان هناك خطأ مطبعياً ورد بتقرير الصندوق عن العام المالي 2018/2019 والذي ذكر ان اجمالي المبالغ التي قام الصندوق بصرفها 555 مليون دينار، وهو ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خطأ. وأكد الصندوق انه لم يتم تمويل مشروع بأكثر من السقف المحدد له وأن متوسط تمويل المشروعات 20 ألف دينار، وأن اجمالي الدفعات التي استلمها الصندوق حتى الآن بلغت 168 مليون دينار بما يوازي 8 % من رأسماله البالغ مليارا دينار. وشدد الصندوق ان تمويل المبادرين يتم وفق اجراءات ومعايير مشددة لا يتم تجاوزها ووفق اطر رقابية يقررها مجلس الادارة، بما يحافظ على المال العام ووفق ما نص عليه قانون الصندوق.

