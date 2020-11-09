عمومية «أصول»: خفض رأس المال

مال وأعمال

أقرت العمومية غير العادية المؤجلة لشركة أصول للاستثمار، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، وفق بيان لبورصة الكويت،.

وأشار البيان إلى أن عملية التخفيض ستتم من خلال شطب الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) وعددها 8.22 ملايين سهم تقريباً، وذلك بعد تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة. وبحسب البيان، فإن رأس المال سيبلغ بعد التخفيض 14.888 مليون دينار، موزعاً على نحو 148.88 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية. يشار إلى أن رأس المال كان يبلغ قبل عملية التخفيض 15.710 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 157.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

