بايدن نحو إنهاء حروب ترامب الاقتصادية

مال وأعمال

تبدو القرارات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، محملة بارث ثقيل من الأعباء التي خلفتها سياسات الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، لا سيما الخارجية، والتي ادخلت واشنطن في حروب اقتصادية، ليس مع الصين فحسب التي تتخوف اميركا من صعود نجمها الاقتصادي بشكل اكبر، وانما مع العديد من القوى الاقتصادية، خاصة الأوروبية التي ظلت لعقود طويلة في تحالف تجاري وثيق مع الولايات المتحدة. ويمثل فوز بايدن في الانتخابات فرصة لمحو بصمات ترامب، التي تسببت في اكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة التجارية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد ان فرض التعريفات على المنتجات الواردة من الصين، ومن اكبر حلفائه؛ كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ومع تعهده برأب الصدع في العلاقات مع الحلفاء، ينوي بايدن دراسة الغاء التعريفات التي فرضها ترامب عليهم، من اجل تكوين جبهة موحدة للوقوف امام المد الاقتصادي الصيني.

ويقول جيك سوليفان، كبير مستشاري بايدن السياسيين، في تصريحات اعلامية أخيراً، ان «المنطق يملي علينا استخدامات اكثر جديةً وثباتاً لما لدينا من ادوات، بدلاً من التهديدات والبلطجة».

وتبدو توجهات بايدن اكثر اريحية للشركات والمستثمرين الأميركيين الذين طالما روج ترامب على ان سياسته تخدم مصالحهم بشكل كبير.

فيما تنفس المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون في الشركات المالية الصعداء، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، ما يشيع بعض التيقن بعد تقارير متضاربة لأيام بشأن من سيدير البيت الأبيض.

وقال كريستوفر ستانتون، مدير الاستثمار لدى «صنرايز كابيتال بارتنرز» ان «بايدن نبأ عظيم للأسواق.. تعبنا جميعا من تقلبات السوق المصاحبة لتغريدات ترامب».

