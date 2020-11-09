البدر: اقتصادنا «ريعي» ولن يتحول إلى «منتج»!

مال وأعمال

رصدت الحكومة قرابة 46 مليار دينار، لـ«خططها التنموية» في 11 عاماً امتدت من 2010/2011 وحتى 2020/2021، أنفق منها بشكل فعلي قرابة 30 ملياراً خلال تلك الفترة، الا أن نسب الانجاز وفق البيانات الصادرة عن تلك الخطط «لا تزال متواضعة» ودون مستوى الطموح الذي تتطلع اليه الحكومة وكذلك المواطن العادي.

«النهار» سألت رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، عن جدوى خطط التنمية للوقوف على قدرتها في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، حيث أوضح أن معظم الخطط التنموية هي مشاريع تشييد!.

وأضاف أن تلك المشاريع تتمثل في: محطات كهربائية وبيوت ومستشفيات وجسور ومبان جديدة فاخرة وهائلة لدوائر حكومية متضخمة ومتزايدة.

وبين أن جميع تلك المشاريع عبارة عن بنود تكاليف ضخمة يتبعها مصاريف صيانة وخدمات مكلفة تتكبدها ميزانية الدولة في العديد من القطاعات.

وأوضح أن معظم تلك المشاريع تصب في جيوب شركات مقاولات أجنبية ولا تؤدي الى تنوع الاقتصاد ولا تخفف من اعتماد البلد على مبيعات النفط بل تؤدي الى العكس!

وبين أن تلك المشاريع لا ينتج عنها شركات وطنية قوية منتجة تفيد الاقتصاد وتحقق مصالحه بل العكس. واستدرك بالقول: خلاصة القول اقتصادنا ريعي وليس هناك أمل واعد بتحولنا الى اقتصاد منتج!!

