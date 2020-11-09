624 ألف دينار أرباح «الخليج للتأمين»

مال وأعمال

حققت مجموعة الخليج للتأمين، أرباحا في ثلاثة الأشهر المنتهية بـ30 سبتمبر السابق بقيمة 624.22 ألف دينار (2.05 مليون دولار)، مقابل 531.93 ألف دينار (1.75 مليون دولار) بذات الفترة من 2019 بارتفاع 17% وقالت الخليج للتأمين في افصاحها على موقع البورصة انها حققت أرباحا في التسعة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 2.50 مليون دينار، بنمو 14% عن مستواها في الفترة المناظرة بالعام الماضي البالغ 2.20 مليون دينار.

وحسب البيان يعود التحسن في صافي ربح تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي للتحسن الذي طرأ على أرباح الاكتتاب، علما بأن صافي الربح التشغيلي للمجموعة ارتفاع بذات الفترة سنويا بـ25% عند 2.09 مليون دينار.

وكانت أرباح المجموعة ارتفعت 8.1% بالنصف الأول من العام الحالي، لتصل الى 9.84 مليون دينار، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 8.11 ملايين دينار.

