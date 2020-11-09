«التجارة»: إصدار 1160 ترخيصاً للشركات

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اصدار 1160 ترخيصاً في أكتوبر الماضي، تنوعت ما بين 23 شركة حرة متناهية الصغر، و36 للمركبات المتنقلة، و1101 لشركات الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، انها اعتمدت 45 طلباً من طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، في حين رفضت 81 وجار تأسيس 28، وتم تأسيس 15، لافتة الى اصدار تراخيص لـ23 شركة حرة متناهية الصغر وتلقي 73 طلبا للترخيص وتم اصدار 23 ترخيصا منها وجار اصدار 50.

وبينت ان اجمالي طلبات التأسيس المسجلة في أكتوبر الماضي للمركبات المتنقلة بلغ 309 طلبات واعتمدت منها 191 ورفضت 118 وبلغ عدد الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 197 وجار تأسيس 150 منها، وتم تأسيس 33، فيما ألغي 14 طلباً، مشيرة الى تلقيها 89 طلباً للترخيص، أصدرت منها 36 وجار اصدار 53.

وبشأن شركات الأشخاص، ذكرت الوزارة، أنها تلقت 3554 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 2179 طلباً، ورفضت 1375.

وأضحت أن الطلبات المعتمدة لشركات الأشخاص بعد المراجعة بلغت 2179، منها 1335 جار تأسيسها، و640 شركة تم تأسيسها، وتم الغاء 204.

ولفتت الى أن عدد طلبات الترخيص المقدمة بلغ 2122 صدر منها 1101 ترخيص وجار اصدار 602.

