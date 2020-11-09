«أجيال»: افتتاح «مشروع الأندلس» في 2022

مال وأعمال

أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية أخيراً عن تقدم أعمال «مشروع الأندلس» الذي يعتبر أحدث مشاريعها الضخمة، والمتوقع افتتاحه في بداية العام 2022. ولقد جاء هذا المشروع متعدد الاستخدامات بهدف تقديم تجربة تسوق وترفيه ومساحات مكتبية وعيادات طبية بتصاميم جديدة ومختلفة كليا في دولة الكويت، حيث أنه يضم مساحات مختلفة ومتنوعة ويعتبر مركزا اجتماعيا حيويا.

ولقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة أجيال العقارية الترفيهية، عبدالعزيز الخترش، قائلا: «يسرنا أن نقدم مشروع الأندلس الذي يمنح رواده تجربة رائعة وأنشطة تفاعلية متعددة ومميزة، الى جانب مجموعة متنوعة من المحلات التجارية وشركات الخدمات التي ترضي مختلف أذواق المستهلكين وأصحاب المهن والأعمال».

يتميز الأندلس بموقع يسهل الوصول اليه في منطقة حولي مقابل شارع بيروت، حيث يقع بالقرب من مخرج طريق الفحيحيل السريع وطريق القاهرة المجدد، مما يسهل عملية الحركة من والى المشروع بسلاسة لجميع المستخدمين والرواد. ويمتد المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 10350 مترا مربعا، بينما تبلغ مساحة البناء 59000 مترا مربعا. فهو مشروع ضخم يتضمن 18 طابقا، بما في ذلك: مجمعا تجاريا يتألف من طابقين، طابق مخصص للنادي الرياضي ومركز السبا، وستة طوابق للعيادات الطبية، وتسعة طوابق للمكاتب التجارية التي تتميز بتصميماتها العصرية ومساحاتها المختلفة، الى جانب سرداب يضم 11 صالة سينما وموقف سيارات مستقل يتسع لغاية 1200 سيارة ويربطه جسر مشاة بالمبنى الرئيسي. علما أنه تم تخصيص مصاعد منفصلة لكل جانب من المشروع لضمان سلاسة الحركة والتنقل لجميع الزوار.

يذكر أن اسم المشروع استوحي من احدى أماكن الترفيه الأولى في الكويت وهي سينما الأندلس. وتقديرا لأصالة وتاريخ هذا المكان، سيضم الأندلس احدى مجمعات السينما في البلاد، التي تضم 11 صالة عرض، وهي أول سينما تحت الأرض في الكويت. علما أن الأندلس سيوفر أحدث تقنيات مشاهدة الأفلام لتقديم تجربة سينما لا تضاهى.

