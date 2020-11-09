ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بدعم الأسهم القيادية

مال وأعمال

افتتحت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع جماعي لجميع مؤشراتها بدعم من عمليات الشراء على الأسهم القيادية وخاصة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، وسط حالة من الترقب من المستثمرون لباقي نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي.

وقال محللون أن المستثمرون يترقبون موقف الحكومة في حال تفاقم الأوضاع الصحية وزيادة أعداد المصابين، والإجراءات التي ستتخذها وهل ستصل إلى مرحلة غلق الاقتصاد مرة أخرى أو تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي، وهي أمور ستؤثر بطبيعة الحال على البورصة.

وحققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 149 مليون دينار وبنحو 0.4 في المئة لترتفع من 31.796 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس إلى 31.945 مليار دينار، وتزامن ذلك مع نمو السيولة في الجلسة بنسبة 7.7 في المئة لتبلغ 33.7 مليون دينار مقابل 31.2 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 127 مليون سهم لعدد 129 شركة عبر 8.3 آلاف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 2.3 في المئة.

اختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 في المئة وبـ 25.6 نقطة من 5474.8 نقطة إلى 5500.5 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 32.9 نقطة ليصعد من 6051.4 نقطة إلى 6084.35 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 10.7 نقطة ليرتفع من 4331.5 نقطة إلى 4342.33 نقطة، كما صعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 12.7 نقطة من 4406.3 نقطة إلى 4419.06 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 129 مليون دينار من 23.688 مليار دينار إلى 23.817 مليار دينار، وذلك بتداول 63.4 مليون سهم لعدد 20 شركة عبر 5.3 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليون دينار.

