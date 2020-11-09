«زين» تُقدّم أحدث حلول الشبكات المُدارة سحابياً لـ «المعوشرجي»

مال وأعمال

أعلنت زين عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية، وذلك لتقديم أحدث حلول الشبكات المُدارة سحابياً من Cisco Meraki لتزويد جميع أفرع مطاعم «ماكدونالدز» في الكويت وعددها 71 فرعاً بحلول إنترنت Wi-Fi فائق السرعة مع أعلى مواصفات الأمان بهدف تحسين تجربة العملاء وتطوير بُنيتها التحتية للاتصالات وفق المعايير الأعلى عالمياً.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها ستُقدّم بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من أحدث حلول الاتصالات والشبكات المبنية على التقنيات العالمية الأكثر تطوراً لشركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية، ومنها الحلول المبنية على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وذلك بهدف خدمة الاحتياجات التقنية للشركة وفق أعلى المعايير والمواصفات، خاصةً وأن «المعوشرجي» -وهي المالك والمُشغّل لمطاعم «ماكدونالدز» في الكويت- تُعتبر إحدى أعرق الشركات الغذائية الوطنية في الكويت التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني مُنذ العام 1994. وأوضحت زين أنها ستُقدّم أحدث حلول الشبكات المُدارة سحابياً من Cisco Meraki لتزويد جميع أفرع مطاعم «ماكدونالدز» -وعددها 71 فرعاً مُنتشرة في جميع مناطق الكويت- بحلول إنترنت Wi-Fi فائق السرعة، والتي تتميز بأعلى مواصفات الأمان ونظام WIPS لحماية الشبكة من التدخلات الخارجية، مما يتيح لشركة المعوشرجي تقديم إنترنت زين فائق السرعة لعملائها داخل أفرع مطاعم «ماكدونالدز» وفي محيطها الخارجي، مع إمكانية سهولة إدارتها بشكل ذكي، مما يُسهم في تحسين تجربة عملائها وتطوير بُنيتها التحتية للاتصالات مع أحدث ما تُقدّمة التكنولوجيا. وحصدت زين اخيرا ثلاث شهادات عالمية من Cisco الشركة الرائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وهو الإنجاز الذي يعكس التزامها بتقديم الحلول التكنولوجية الأحدث والأكثر تطوراً وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لعملائها بقطاع الأعمال في الكويت.

