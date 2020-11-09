«هيئة الأسواق» تشارك في برنامج «مُلم»

مال وأعمال

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم عن مشاركة واسعة للهيئة مع مثيلاتها من هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من يعادلها من الجهات الرقابية، في الحملة التوعوية الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين في أسواق المال «مُلم»، والتي تم الإعلان عن انطلاق فعالياتها عبر بيان صحافي مشترك صدر في الرابع من شهر نوفمبر الحالي.

وتستهدف هذه الحملة، التوعية بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية، وتجنب المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من الاستثمارات، ورفع الوعي بطرق الاحتيال، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية، الأمر الذي يساعد على زيادة معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في تلك الأسواق.

هذا، وقد نالت هذه الحملة التي تأتي امتداداً لأواصر التعاون بين دول المجلس، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية إشادة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي د. نايف الحجرف الذي اعتبر أن أسواق المال تشكل مراكز مالية وفرص استثمارية من شأنها تعزيز الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

وقد أفاد الملحم أنه من المقرر أن تتولى كل دولة من دول المجلس رعاية فترات محددة من تلك الحملة وفقاً لما يتم الاتفاق بشأنه من خلال فريق العمل الممثل لجميع الجهات، مع منح حرية بث وإعادة بث الرسائل التوعوية في إطار موضوع كل حملة على حدة بما يتناسب مع آليات تطبيقها في كل دولة آخذاً بعين الاعتبار اللوائح المنظمة لذلك، وتتولى الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال مهام الإشراف على الحملة الثانية والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير من عام 2021 تحت عنوان «فكر قبل أن تستثمر».

