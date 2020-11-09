الذهب إلى 2000 دولار مع فوز بايدن

مال وأعمال

ذكرت شركة سبائك الكويت ان الذهب حقق اعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسا مستوى 1960 دولاراً مدعوما بعدة معطيات على راسها الانتخابات الاميركية حيث ارتفعت الاونصة 100 دولار من قاع الاسبوع الماضي 1860 دولاراً ونتوقع ان يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار نظرا لضيق الفارق بين المرشحين وترجيح جو بايدن والحزب الديموقراطي وهذا يعطي دافع اكبر نحو مزيد من التحفيز ومعروف في الاسواق ان مزيد من التحفيز يعني مزيدا من ضعف الدولار واتجاه السيولة الي الملاذات الآمنة وتجدد رالي ارتفاع اونصة الذهب الى 2000 دولار.

واشار تقرير سبائك في تقريرها الاسبوعي ان الذهب صعد مدعوم باسباب اخرى على راسها ابقاء الفيدرالي الاميركي على اسعار الفائدة بدون تغير وتشجيع الفيدرالي بلسان رئيسه جيروم باول على الاستمرار في حزم التحفيز وتشجيع دعم الدولار بجانب بيانات سوق العمل الاميركي عن شهر اكتوبر التي كانت في صالح الدولار ورغم هذا هبط الدولار اندكس تحت 92.50 مع ان بيانات البطالة ظهرت 6.9 % افضل من شهر سبتمبر التي كانت فوق 7.7% وعدد الوظائف المستحدثة 638 الف وظيفة اكبر من التوقعات التي كانت تصب تحت 600 الف وظيفة.

وعن الفضة ذكر الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد بأن الفضة انهت اسبوعها عند 25.60 دولار بعد ان هبطت 30 سنت من قمة اسعارها منذ ثلاث اسابيع وتحركت الفضة الاسبوع الماضي بحده مع كل التوترات الاقتصادية قبل السياسية وظهر بوضوح تأثير التداولات الالكترونية على اونصة الفضة لانها حققت فارق تداول اكثر من 2 دولارين.

السوق المحلي تأثر بالتطورات العالمية وارتفاع قيمة الاونصة العالمية نهاية الاسبوع فوق 1950 دولاراً ورغم هذا ظهر اقبال على شراء الذهب الاستثماري مثل الكيلوات والسبائك عيار 24 والجنيهات عيار 21 لان الغالبية تتوقع مزيدا من الارتفاعات في الفترة القادمة وتجاوز الغرام 24 حاجز 20 ديناراً امر وارد لا محاله عاجلا او اجلا فاسعار اليوم مهما ارتفعت فامها مراكز شراء جيدة مقارنة باسعار الفترة القادمة على الجانب الآخر ظهر الاسبوع الماضي ضعف في الاقبال على المشغولات الذهبية بكل عياراتها حيث وصل سعر الغرام 21 قيمة 16.900 ديناراً وسعر الغرام عيار 18 قيمة 14.500 ديناراً في حين وصلت الليرة الرشادية الى 130 ديناراً بارتفاع 5 دنانير عن سعر بداية الاسبوع.

