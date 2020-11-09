20.5 % عوائد محفظة التكنولوجيا لـ«الكويتية للاستثمار»

مال وأعمال

أكدت الشركة الكويتية للاستثمار تحقيق محفظتها في قطاع التكنولوجيا المتطورة لعوائد قياسية خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2020 بلغت نسبتها 20.5 في المئة، ما يؤكد ريادتها محلياً في هذا القطاع وأنها تخطو بثقة في تحقيق تطلعات عملائها.

وصرح مدير إدارة الصناديق والمحافظ العالمية بقطاع الأصول في الشركة خالد الدهيم، أنه رغم تداعيات جائحة كورونا «كوفيد- 19» التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات، إلا أن ارتفاع أداء المحفظة يعود إلى تألق قطاع التكنولوجيا، الذي أثبت خلال أزمة كورونا أنه أحد أهم القطاعات الرابحة، خصوصاً مع تحول الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد تكنولوجي والاعتماد عليها في العمل من المنزل والتعلم عن بعد وغيرها من الاستخدامات، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة الكويتية للاستثمار حين قررت تأسيس محفظة التكنولوجيا قبل ثلاث سنوات استطاعت خلال تلك المدة تحقيق نحو 47 في المئة عوائد لمستثمري وعملاء الشركة.

وتوقع الدهيم أن يستمر أداء محفظة التكنولوجيا المتطورة على نفس المستوى من الأرباح إن لم يكن أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذ إن المحفظة تمثل ركيزة أساسية من استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار، بعد تحقيقها لقفزات مهمة في الأرباح على الاستثمار منذ 3 سنوات. وأفاد الدهيم بأن المحفظة تستثمر في التكنولوجيا المتطورة مثل Fintech المعنية بخدمة قطاع المدفوعات المالية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات المتطورة الأخرى، حيث تشير الدراسات إلى نمو مضاعف في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة، كما أن هناك بعض الدول تتجه إلى تطبيق الحلول المالية التكنولوجية بشكل كامل، الأمر الذي يشير إلى أن شركات التكنولوجيا مقبلة على طفرة هائلة في المستقبل القريب نأمل أن يستفيد منها الشركة وعملاؤها.

