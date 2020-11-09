حيدر لـ «النهار»: 8 مكتسبات لوسطاء العقار من اللائحة الجديدة

مال وأعمال

أشاد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر بالقرار رقم 164/2020 الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية لافتا إلى انه سيسهم كثيراً في الفوضى التي يشهدها السوق حالياً وسيقضي على الدخلاء على المهنة.

وقال حيدر في تصريح لـ «النهار» انه لاول مرة يشارك اتحاد وسطاء العقار في قرار يخص المهنة ويتم اخذ رأي أصحاب المهنة في قرار يخص عملهم، مشيراً إلى ان كل قرار هناك مواد تستحق الاشادة واخرى تحتاج الى تعديل ولذلك قام الاتحاد خلال الاسبوع الماضي بزيارة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والوكيل والوكيل المساعد والكل متفق على امكانية تعديل بعض المواد مستقبلاً بل ان الوزير والوكيل والوكيل المساعد اشادوا بدور وتعاون الاتحاد وطالبوا الوسطاء بتفعيل دورهم بمنع الدخلاء من الاساءة للسوق العقاري وذلك لان الوزارة وحدها لن نستطيع المراقبة والتنظيم دون مساعدة الوسطاء. وأضاف حيدر ان القرار حقق 8 مكتسبات رئيسة من جراء هذا القرار وأغلبها لاول مرة وهي:

1- لاول مرة يجب ان يجتاز الوسيط دورة تدريبية واختبارات ليحصل على الدفتر ودخول الوسيط ودورة تدريبية عند مكتب معتمد ورسمي لمدة سيتم تحديدها لاحقاً مثل ما يتم مع الاخوة المحامين والنجاح هنا دلالة على ان هذا الشخص سيمارس العمل بنفسه خلاف ما كان في السابق من استلام الدفتر دون اختبارات او تدريب وهذا ما كنا نعاني منه في السابق من بعض أصحاب الدفاتر الجدد أصحاب النفوس الضعيفة.

2- لأول مرة يلتزم الوسطاء بالتوقيع على ميثاق شرف المهنة وهذا الأمر معمول به في كثير من الدول وسيقضي على معاناة العديد من الوسطاء من عدم التزام اخرين بسبب عدم وجود ميثاق شرف للمهنة والالتزام به.

3- يستلم الوسيط لاول مرة بطاقة صادرة من وزارة التجارة لصاحب الدفتر وهذه البطاقة سوف تساعد المواطنين في التعامل مع الوسطاء الرسميين المعتمدين وعدم التعامل مع أي شخص لا يحمل بطاقة عقارية ما يساعد على الحد والقضاء على الدخلاء.

4- الالتزام من الوسطاء بتسجيل السومات ما يساعد مواجهة ظاهرة بعض ضعاف النفوس من تقدم عروض وسومات وهمية.

5- القرار جاء تمهيداً للعقد الالكتروني الذي طال انتظاره.

6- لأول مرة يتم ذكر أجرة الوسيط بحق الانتفاع وكذلك تحديد اجرة الوسيط في عقود الايجار وهي 1% رغم انها ذات النسبة في السابق ولكن الصيغة في السابق كانت 1% من المشتري أو البائع او مناصفة بينها ولكن حالياً اجر الوسيط في حق الانتفاع 1% مناصفة بينها ويجوز الاتفاق من خلاف ذلك.

7- تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات العقارية لاول مرة ويشارك فيها اتحاد الوسطاء.

8- اعطاء فترة سنة تنتهي في اكتوبر 2021 لتعديل كل وسيط اوضاعه القانونية وانهاء أي مخالفة لديه وهي تعد فترة جيدة وكافية لتعديل الأوضاع. واختتم حيدر تصريحه ان بند المادة رقم 17 تحتاج الى تعديل وسيتم ذلك مستقبلاً ولكن بشكل عام لابد من الاشادة بالقرار لانه افضل بكثير من القرار السابق 477 لعام 2011 فيه مكتسبات الوسطاء مشدداً على ضرورة تعاون الوسطاء مع وزارة التجارة للحصول على المزيد من المكتسبات في المستقبل.

