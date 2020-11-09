العتيبي: تطوير موقع «نزع الملكية» وربطه بموقع الاتحاد

مال وأعمال

قام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بزيارة لمدير غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح حيث قام الأعضاء بالشكر الجزيل والعرفان لما قدمته غرفة التجارة من تسهيلات وخدمات للاتحاد وتعاون وتقديم كل إمكانات غرفة التجارة للتعاون مع اتحاد الوسطاء وبابها المفتوح دوما في ظل هذا التعاون ما اثمر عنه العديد من الدورات المتخصصة بالعقار والوساطة العقارية والتي من شأنها رفع وتحسين أداء وسطاء العقار وتم تبادل الكلمات والمقترحات والتطلعات لاستمرار التعاون البناء بالمستقبل بحضور كل من رئيس مجلس الاتحاد عبدالعزيز الدغيشم وبين مدير غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح ونائب مدير عام غرفة التجارة حمد العمر ورئيس قسم إدارة الشؤون الإدارية عبدالرحمن الأستاذ والسيد نائب رئيس اتحاد الوسطاء عماد حيدر وأمين السر رياض الشرهان وكل من مبارك الشمري رئيس لجنة التنسيق الإداري وهنادي السلمان رئيس لجنة الاعلام بالاتحاد الكويتي لوسطاء العقار.

كما قام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لوسطاء العقار الحالي برئاسة عبدالعزيز الدغيشم بتكريم أعضاء إدارة المجلس السابق وعلى راسهم فيصل الشرهان الرئيس السابق للاتحاد واحمد الزنكوي امين السر السابق واحمد الفارسي امين الصندوق السابق وذلك عن ما قاموا به من جهود مثمرة في سبيل رفع مستوى الاتحاد وتقديم مستوى عالي من الكفاءة والتفاني للحصول على مكاسب ترقى بمهنة الوساطة العقارية وعلى كل ما قاموا به من عطاء وجهد وبذل ليكون لوسطاء العقار موضع يليق بالمهنة ومكانة بالسوق العقاري وتطوير وتنظيم المهنة وقدم رئيس الاتحاد الجديد السيد عبدالعزيز الدغيشم الدروع وشهادات الشكر والعرفان بحضور الأعضاء الجدد ونائب الرئيس عماد حيدر.

وفي اطار التعاون المستمر بين الاتحاد لوسطاء العقار وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قام رئيس الاتحاد عبدالعزيز الدغيشم واعضاء مجلس الادارة المرافق له بزيارة مبارك العتيبي مدير الادارة في مقر إدارة نزع الملكية ومناقشة كل ما استجد من تطوير على موقع نزع الملكية الإلكتروني وبما يسهم في تسهيل عمل الوسيط العقاري وحصوله على المعلومات التي يحتاج لها عن العقار بسهولة ويسر، كما اعلن العتيبي عن سعادته بما قام به الاتحاد الكويتي من اضافات وانجازات لوسطاء العقار بما يعمل على تنظيم سوق العقار وحمايته من الدخلاء، ورحب العتيبي باضافة الرابط الخاص بنزع الملكية على الموقع الخاص بالاتحاد الكويتي لوسطاء العقار.

