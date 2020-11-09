«كيو» تتعاون مع «مايكروسوفت»

مال وأعمال

أعلنت شركة «كيو للاستشارات الدولية» عن عقد شراكة مع مايكروسوفت لإعادة ابتكار بيئة عملها، وذلك من خلال اعتماد أحدث حلول مايكروسوفت السحابية والإنتاجية المبتكرة ، حيث ستعمل هذه الخطوة على تمكين كيو من تعزيز مستوى الإنتاجية والتعاون بين القوى العاملة لديها، مع ضمان تحقيق التميز التشغيلي لتقديم خدمات ترتقي بمستوى تطلعات عملائها. وبهذا الصدد علق رئيس قسم المعلومات لدى كيو للاستشارات الدولية دامير جاكسيك «نمتلك في الشركة التزام راسخ بالعمل على حل التعقيدات واقتناء الفرص في الطريقة التي نمكن بها عملاؤنا وشركاؤنا من تطوير العالم ، وأود التنويه بأن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في تنفيذ هذه المهمة وستمكننا شراكتنا مع مايكروسوفت من تحقيق هذه الأهداف». وأضاف دامير في حديثه قائلاً «لقد خلق لنا الوباء العالمي تحدياً جديداً ، حيث لم يكن بوسعنا الوصول إلى مكتبنا وممارسة أعمالنا بشكل طبيعي خلال الفترة الأخيرة ، ولكن بفضل وسائل مثل Azure و Teams و Microsoft 365 استطاعت عملياتنا أن تكون نشطة ومتاحة لجميع أعضاء الفريق للعمل عن بُعد وضمان استمرارية الأعمال بشكل كامل ، كما ساهمت سحابة مايكروسفت ومجموعة ابتكاراتها في تمكيننا من إعادة ابتكار بيئة العمل لدينا أثناء رحلتنا نحو مواكبة الوضع الطبيعي الجديد». ومن جانبه قال علاء الدين كريم المدير العام لمايكروسوفت الكويت “لقد خطت شركة كيو خطوات كبيرة في تحولها الرقمي من خلال تبني ابتكارات مايكروسوفت التي تعيد ابتكار بيئة العمل كلياً بما يضمن لها مواكبة الوضع الطبيعي الجديد. ونحن متحمسون لدعم رحلتهم وتمكينهم من تحقيق المزيد من الانجازات».

واختتم علاء الدين حديثه قائلاً «نعمل في خضم هذه الأزمة جميعاً للتوجه قدماً من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة التعافي ومن ثم إلى مرحلة إعادة الابتكار على تحويل المؤسسات الكويتية بقوة التكنولوجيا، وبالتالي نساهم في توفير الجوانب الرئيسية لتحقيق رؤية الكويت 2035».

