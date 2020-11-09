الرشود: النتائج تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك»

مال وأعمال

استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- عبد الوهاب الرشود، الأداء المالي لـ«بيتك» حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، مشيرا الى أن «بيتك» حقق صافي ربح قدره 101.2 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره 46.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الرشود خلال مؤتمر المحللين لنهاية الربع الثالث من عام 2020، ان ربحية السهم بلغت نحو 13.31 فلسا، بانخفاض قدره 47.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرشود انه على الرغم من الاتجاهات الاقتصادية السلبية، فان النتائج المالية الأخيرة للبنك تؤكد الاستراتيجية الناجحة لمجموعة «بيتك»، ومركزه المالي القوي، وقدرته على التعامل مع ظروف السوق الاستثنائية. وقد تم تحقيق ذلك بدعم من سياسة متحفظة وكفاءة النهج الحصيف للبنك في ادارة المخاطر.

ولفت الى ان معدلات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 انخفضت بسبب بيئة التشغيل الصعبة نتيجة للوباء، والمخصصات الاحترازية الاضافية التي اتخذها «بيتك» للحفاظ على جودة التمويل وبناء مصدات قوية ضد الأزمات.

وحول عملية الاستحواذ، أشار الرشود الى أن «بيتك» قام بالافصاح للجهات الرقابية والسوق عن آخر التطورات في هذا الصدد. وتم نشر جميع هذه الافصاحات عبر الموقع الالكتروني الرسمي لبورصة الكويت وسيتم تحديث أي تطور جديد عندما يكون متاحا.

من جهته، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»- م. فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك» في ظل نتائج الربع الثالث 2020.

وأضاف المخيزيم، ان الكويت شهدت خلال الربع الثالث، حدثا مؤسفا بوفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال: «لقد كانت خسارة كبيرة للشعب الكويتي وللمجتمع الدولي والاقليمي. فيما شهدت الكويت انتقالا سلسا للسلطة، مع تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، ما أعاد الأسواق الى انتعاشها.»

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قال المخيزيم إن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وأضاف انه وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا في عام 2020 مقارنة بنمو طفيف في عام 2019.

جدارة ائتمانية

وأوضح المخيزيم أن «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، منوها بأن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لدى «بيتك» عند «A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخصصت Moodys تصنيف الائتماني للودائع على المدى البعيد عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالاضافة الى ذلك، تم تصنيف مجموعة بيتك أخيراً كأكثر البنوك الاسلامية أمانا في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

وأضاف أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في استراتيجية التحول الرقمي، حيث اعتمد أحدث الخدمات المالية التكنولوجية «FinTech» وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الروبوتية في المعاملات المصرفية. هذه عملية مستمرة ذات فوائد وكفاءات طويلة المدى.

ولفت الى ان «بيتك» واصل تقديم العديد من الخدمات الرقمية المتقدمة على تطبيق الهاتف المحمول، XTMs ، Web ، KFHonline ومن خلال قنوات بديلة مختلفة بما في ذلك KFH Go «الفروع الذكية» في العديد من مناطق الكويت. يساعد ذلك في تعزيز التجربة الرقمية للعميل ويقود التطور الرقمي في الصناعة المصرفية.

وأكد المخيزيم مواصلة دعم «بيتك» للاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الضخمة (مثل النفط والغاز) والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة.

الأداء المالي

وبدوره، ألقى رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران، الضوء على الأداء المالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، مشيرا الى أن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ كما في نهاية 30 سبتمبر 2020 مبلغ 101.2 مليون دينار بانخفاض وقدره (89.3) مليون دينار كويتي أو (%46.9) مقارنة بمبلغ 190.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وأرجع زهران السبب الرئيسي في انخفاض الأرباح الى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات الاحتياطية المتعلقة بالتبعات المحتملة لجائحة «كوفيد - 19»، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستويين الاقليمي والعالمي. وسنقوم لاحقا بتقديم المزيد من الشرح بخصوص المخصصات في هذا العرض. وأضاف ان صافي ايرادات التمويل ارتفع بمبلغ 54.9 مليون دينار أو 13.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن التحسن الملحوظ في انخفاض كلفة التمويل في الكويت وتركيا.

وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض كلفة التمويل الى الانخفاض في المؤشرات المعيارية عالميا وذلك بالاضافة الى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع، ما أثر على توزيعات المودعين. بالاضافة الى الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة.

وقال ان صافي الايرادات التشغيلية بلغ 401.8 مليون دينار أي بزيادة وقدرها 9 ملايين دينار أو بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتعود الزيادة بشكل رئيسي الى صافي ايرادات التمويل بمبلغ 54.9 مليون دينار وصافي ربح العملات الأجنبية بمبلغ 23.6 مليون دينار والتي قابلها انخفاض في ايرادات الاستثمار بمبلغ (57.6) مليون دينار والرسوم والعمولات بمبلغ (9.8) ملايين دينار نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة «كوفيد 19».

إيرادات الاستثمار

وقد نتج الانخفاض في ايرادات الاستثمار بمبلغ (57.6) مليون دينار بشكل رئيس بسبب أرباح السنة السابقة، ما أدى الى انخفاض مساهمة ايرادات الاستثمار في الايراد التشغيلي الاجمالي ليصل الى 6% مقارنة بنسبة 16% للعام السابق. وعلى ا الرغم من ذلك فقد ظلت مساهمة الايرادات الأخرى غير التمويلية عند نسبة 20 - 22%. ومن الجدير بالذكر أن شركات المجموعة قد بذلت جهودا ملحوظة في احتواء التكاليف، وذلك نحو ترشيد وتخفيض الكلفة. وأضاف زهران ان نسبة الكلفة/ الايرادات تحسنت بمقدار 63 نقطة أساس لتصل الى 35.48% وذلك بسبب الزيادة في الايرادات التشغيلية، في حين أن المصاريف التشغيلية للمجموعة قد ظلت عند نفس مستواها من العام السابق. اضافة الى ذلك بلغت نسبة الكلفة/ الايرادات في بيتك – الكويت 33.95% وهي أقل من متوسط نسبة البنوك الاسلامية المحلية البالغة 49.3% ومتوسط نسبة البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.5% (بناء على البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من 2020).

زيادة متوسط الأصول

وأوضح ان متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 8.3% مقارنة مع ديسمبر 2019، وبنسبة 9.0% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2019، ونتج ذلك عن النمو في كل من مديونيات التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويل بمقدار 0.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 0.9 مليار دينار).

وأضاف ان نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.22% أي زيادة بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بنسبة 3.14% متوسط فترة التسعة أشهر من عام 2019.

وفيما يتعلق بالمخصصات قال زهران ان اجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحتسبة على مستوى المجموعة زاد بمقدار 100.9 مليون دينار أو 69.6% لتصل الى 245.9 مليون دينار.

وأرجع السبب في ارتفاع مخصصات مديونيات التمويل ومخصصات الاستثمار بشكل رئيس الى المخصصات التحوطية للعواقب المحتملة لجائحة كوفيد 19.

وقال ان صافي الايرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية (قبل المخصصات) تحسن بنسبة 6% ليمثل 98% من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة.

وقال زهران ان الاستثمارات في الصكوك بلغت 3.2 مليار دينار أي بزيادة وقدرها 0.9 مليار دينار أو 40.5% منذ ديسمبر 2019 (48.4 % مقارنة بها في سبتمبر 2019) حيث جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من بيتك تركيا والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك السيادية

مركز ريادي لـ«بيت التمويل»

قال شادي زهران: «من الجدير بالذكر أن بيتك الكويت يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق حيث تبلغ حصته 40.4 % (وفقا للتقارير المعلنة من قبل بنك

الكويت المركزي كما في أغسطس 2020).

بلغت نسبة ودائع العملاء الى اجمالي الودائع 82.2 % ما يعكس استمرار جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة».

نمو محفظة - الصكوك

قال زهران ان النمو في محفظة الصكوك جاء مدفوعا بالنمو السريع في الودائع في جميع الاسواق التي نعمل بها، حيث تتوفر فرص محدودة لتمويل أصول جيدة الجودة ضمن نزعة المخاطر الكلية للمجموعة.

وحققت المجموعة نموا ملحوظا في الودائع خلال التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 1.4 مليار دينار أو 10.0% (12.6% مقارنة بها في سبتمبر 2019) وبمساهمة من جميع العمليات المصرفية مما يعكس ثقة المودعين في مجموعة بيتك.

وأضاف ان التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكل حاليا 52.4% من اجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية سبتمبر عام 2020 مقارنة بنسبة 44.3% كما في نهاية 2019.

أوضح زهران انه بالنظر الى الشريحة الأخيرة فان نسب مؤشرات الأداء الرئيسة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ستكون كما يلي:

مؤشرات الأداء الرئيسة

انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 13.41% الى 6.94%.

انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.47% الى 0.87%.

تحسنت نسبة الكلفة الى الايرادات من 36.11% الى 35.48%.

انخفضت ربحية السهم من 25.15 فلس الى 13.31 فلسا.

زادت نسبة التمويل غير المنتظم الى 2.35% (وفقا لقواعد احتساب بنك الكويت المركزي) كما في سبتمبر 2020 مقارنة بنسبة 1.88%لعام 2019.

بلغت نسبة التغطية (مخصص) للمجموعة 209.7% في سبتمبر عام 2020 (2019 : 231.5%)

بلغت نسبة التغطية الشاملة للمبالغ المضمونة (مخصص + ضمان) للمجموعة 261.6% في سبتمبر 2020 مقارنة بنسبة 284.5% لعام 2019.

