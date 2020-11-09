نجوى كرم تتحدى «كورونا» وتحيي حفلاً في دبي

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أحيت الفنانة اللبنانية ? نجوى كرم ? حفلاً جماهيرياً ضخماً في دبي أقيم في أحد فنادق دبي في الهواء الطلق غنّت فيه باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة على مدى ساعتين من الوقت.

وتفاعل الجمهور مع فنانتهم المحبوبة بحماسة وهم الذين كانوا يتوقون لسماع أغنياتها ومشاهدتها والعودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية ضمن الضوابط التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان آخر حفل لـ نجوى كرم أحيته في شهر مارس الماضي وغابت بعد ذلك عن الحفلات بسبب انتشار كورونا، لتعود فتطل على محبيها كفراشة تنشدُ الفرح والبهجة والسرور.

وأعربت عن سعادتها بملاقاة جمهورها مجدداً بقولها: «مش مصدقين نرجع نتلاقى ونهيَص ونزقّف لأن حرية الانسان منحته العيش بفرح ويعبر عن فرحته متل ما هو بدو لأن أصل الانسان الحرية والفرح». وخطفت اطلالة نجوى الساحرة الحضور بعد تألقها بفستان طويل أبيض اللون أبرز جمالها وجمال قوامها.

