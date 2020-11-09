حياة الفهد في «مارغريت».. رمضان 2021

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نشرت الفنانة القديرة حياة الفهد عبر حسابها على الانستغرام بوستر مسلسلها الجديد «مارغريت» والذي ستنافس فيه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2021 بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق على حسابها الرسمي في الانستغرام أيضاً تأجيلها لمسلسل عرش الطاووس والذي كان من المقرر أن يُعرض في الدورة الرمضانية القادمة 2021 وعن أسباب التأجيل قالت الفهد: «بشكل رسمي تم تأجيل تنفيذ مسلسل (عرش الطاووس) ضمن سلسلة أجزاء مسلسل (أم هارون)، لما بعد الموسم الرمضاني... بحكم أن العمل يتطلب تصويره في احدى الدول الأوروبية، ونظرا لما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فيروس کورونا وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الأوضاع».

الجدير بالذكر أن مسلسل مارغريت كما تم الاعلان عنه من بطولة حياة الفهد واخراج باسل الخطيب وتأليف محمد شمس وعلي شمس اشراف عام وتنفيذ الدراما الخليجية للانتاج يوسف الغيث، ويشارك في البطولة كما هو معلن في بوستر آخر الفنان حسن البلام الذي يعود للدراما التلفزيونية بعد سنوات بسبب انشغاله بالمسرح والبرامج المنوعة.

