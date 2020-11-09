روبي.. «بدر البدور» أولى بطولاتها المطلقة تلفزيونياً

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بعد العديد من التأجيلات والتحضيرات بدأت «روبى» منذ أيام قليلة تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد «بدر البدور» الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما بعد عدد كبير من البطولات التلفزيونية المشتركة والتي كان أخرها مسلسل «اهو دا اللي صار» الذي عرض في العام الماضي.

المسلسل من اخراج كريم الشناوي الذي عكف طوال الأسابيع الماضية في عقد جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل المسلسل وأيضا رحلات مطولة لعديد من الأماكن الريفية بالمحافظات المصرية لمعانية أماكن التصوير حيث تدور أحداث المسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي أثناء الاحتلال الانكليزي لمصر وكيف كانت الحياة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر حيث ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.

المسلسل من تأليف الكاتبة مريم ناعوم وكان من المفترض أن تدور أحداثه في 45حلقة على أن يعرض بعيدا عن الموسم الرمضاني لكن الجهة المنتجة طلبت أن يتم تكثيف أحداثه في 30 حلقة فقط على أن يكون العمل من ضمن الموسم الدرامي في رمضان من العام المقبل 2021.. وتجسد روبي في المسلسل شخصية فتاة غجرية تعيش حياة الغجر بكل تقاليدها وطقوسها لكن تمر بالعديد من المواقف والأحداث والتي معها تتغير حياتها تماما وأكدت روبى أن الجمهور سوف يشاهدها في دور وشخصية جديدة تماما ومختلفة عن كل ما سبق وقدمته وأشارت الى أن أحداث العمل بها الكثير من المفاجآت على المستوى الدرامي وعلى مستوى شخصياته والشخصية التي تجسدها بشكل خاص. أما عن التأجيلات المتعددة لبدء التصوير فيرجع سببها الى عدة اعتذارات متتالية من المخرجين بسبب التحضيرات والتجهيزات الكثير التي يحتاجها المسلسل على مستوى الديكورات والملابس وأماكن وأجواء التصوير بحكم أن أحداثه تدور في زمن ماض يقترب من الـ90 عاما وهذا يستلزم وقتا طويلا في التحضيرات. وكان المخرج شريف المنياوى أول المرشحين لاخراج المسلسل وأول المعتذرين أيضا ثم اعتذر بعدها المخرج محمد ياسين الذي أشار الى ارتباطه بمشاريع فنية أخرى وأن المسلسل يحتاج لوقت أطول في التحضيرات والتصوير.

أما السبب الثاني في أرجاء التصوير في المسلسل فيعود الى روبي نفسها التي اشترطت على الجهة المنتجة للعمل ضرورة الانتهاء من انشغالاتها السينمائية المرتبطة بها تماما حتى تتفرغ بشكل كامل لتصوير المسلسل خصوصا وانه بطولتها المطلقة الأولى تلفزيونيا وأرادت أن تكون في كامل تركيزها لهذا العمل.

يذكر أن روبي انتهت أخيراً من تصوير فيلمها «كيرة والجن» مع المخرج مروان حامد والنجوم كريم عبد العزيز واحمد عز والفيلم ينتمي الى نوعيات الأفلام الضخمة الانتاج وتدور أحداثه أثناء قيام ثورة 1919 في القرن الماضي.. كما انتهت أيضاً من تصوير فيلم «السقوط في حلم سوسن» مع المخرج احمد الجندي وهو كوميديا اجتماعية تشارك في بطولته مع نجوم الكوميديا احمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد والفيلمان مرشحان للعرض في المواسم السينمائية المقبلة.

