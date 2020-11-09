هنادي مهنا دخلت القفص الذهبي بفستان زفاف ملكي فخم

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أقيم مساء السبت حفل زفاف الممثلة الشابة هنادي مهنا، ابنة الملحن والموسيقار الكبير هاني مهنا، الى الفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الكبير الراحل خالد صالح، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني والمجتمع، و الشخصيات العامة والفنانين أبرزهم: جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. أطلّت العروس بفستان زفاف ملكي فخم، مُطرز بالكامل بالورود، مع ذيل طويل جداً مستوحى من أجواء سندريلا الحالمة، مع أكتاف منسدلة، ضيق من ناحية الخصر، ومن ثم يأتي الفستان منفوشاً بالكامل، جاء مناسباً لشكل جسمها، من توقيع مصمم الأزياء المصري هاني البحيري. اعتمدت هنادي على طرحة طويلة جداً ومنسدلة أيضاً على الأكتاف، ليكتمل الستايل الملكي، مع مكياج ناعم بدرجات الروز والألوان الترابية بلمسات خبيرة المكياج دينا راغب، أما الشعر فقد تركته منسدلاً على كلا الجانبين. تم التقاط العديد من الفيديوهات واللحظات المؤثرة التي تجمع العروسين، خاصة عندما شاهد العريس هنادي بما يُعرف بـ«النظرة الأولى» للعروس وهي بفستان الزفاف، بالاضافة الى المقاطع التي تم تداولها للعروسين خلال جلسة التصوير.