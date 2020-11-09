لإخح ’خرهثس

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The Call فيلم رعب للمخرج تيموني وودوارد. والنجوم مثل: لين شايي وتومبين بل وتششر راشنيغ.
Honest thief فيلم اكشن وجريمة ودراما. للمخرج مارك ويليامز. والنجوم مثل: وليام نيسون وكاتي والش وجاي كورتني.
The War with Grandroa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج تيم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوماثورمان وروب ريغلي.
Tenet فيلم اكشن وخيال علمي. المخرج كريستوفر نولان. والنجوم مثل: جون دافيد وواشنطن وروبرت باتينسون واليزابيث ديبكي.
The Nightmare Before christmas فيلم رسوم متحركة وعائلي وفانتازيا للمخرج هنيري سيليك. والنجوم مثل: داني إلغمان وكريس سارندون وكاثرين أوهارا.
Monster Inc فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي للمخرج بيتي دوكتبتير ودافيد سيلفرمان. والنجوم مثل: بيلي كريستال وجون غودمان وماري غيبس.
Aftec we Collided فيلم دراما وروماني للمخرج روجر كومبل. والنجوم مثل: ديلان مبراوس وكانديس كينغ وهيرو فانيز.
Hocus Pocus فيلم كوميدي وعائلي وفانتازيا. للمخرج كيني آورتيجا. والنجوم مثل: بيتي ميدلر وسارة جيسيكا باركر.
The Empty Man فيلم جريمة ودراما ورعب للمخرج دافيد بربور. والنجوم مثل: جامز بادجي دالي وشفيم رووت وجويل كورتني.


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