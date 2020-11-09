سلطة الكال والدجاج المشوي

مرأة

المقادير: 3 صدور دجاج بانيه. لتتبيل الدجاج: ملح وفلفل. عصير ليمونة. 3 ملاعق كبيرة صويا صوص. بصلة متوسطة مفرومة. 1/2 ملعقة صغيرة بهارات. السلطة: أوراق كال طازجة. 3 بيضات سمان مسلوقة. 1/2 كوب من الكبنوا. 5 حبات طماطم شيري مقطعة أنصافا. حبة أفوكادو مقطعة مكعبات. 3 ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والبصل وعصير الليمونة وملعقة صويا صوص واتركيها ساعتين بالبراد. ادهني الشواية الكهربائية وضعي الصدور فوقها وقلبي على الوجهين حتى تنضج قطع الدجاج. قطعي الصدور المشوية لشرائح رفيعة. رصي أوراق الكال وأنصاف الطماطم ومكعبات الأفوكادو في طبق كبير للسلطة. أضيفي الملح والفلفل وزيت الزيتون و الكينوا المطبوخ. رصي شرائح الدجاج المشوية فوق الخضراوات. ثم أنصاف بيض السمان المسلوق. وزعي صوص الصويا على الوجه ليتم تتبيل الطبق وبالهنا والشفا.