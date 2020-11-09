«تويتر» يجرد ترامب من لقبه الرئاسي

عربيات ودوليات

جردت إدارة موقع تويتر أمس دونالد ترامب من لقب الرئيس الأميركي الذي كان مرافقا لخانة التعريف الخاصة به على المنصة لمدة 4 سنوات. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان، فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020. واكتفت إدارة تويتر حاليا، بالتعريف بترامب على أنه «الرئيس الـ45 للولايات المتحدة».

وفي الوقت ذاته، أقدم بايدن، على تغيير توصيفه في صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب «الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع الإشارة إليها) الأب والجد الفخور. مستعد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأميركيين».

