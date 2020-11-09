بايدن في خطاب النصر: حان وقت الشفاء

عربيات ودوليات

ويلمنغتون - (الولايات المتحدة) - الوكالات: شكر الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الناخبين الأميركيين على منحه «فوزاً راسخاً» في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب، متعهّداً السعي لرأب الصدع في البلاد وبأن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد» في حين شكل ظهور نائبته كاملا هلايس في خطاب الفوز مؤشرا الى الدور الذي ستعلبه اول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ اميركا.

وقال بايدن (77 عاماً) في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير «أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته. لقد أعطانا فوزاً صريحاً، فوزاً راسخاً». وأضاف «حان وقت الشفاء في أميركا أتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد»، في تناقض مع السياسة التي انتهجها ترامب طوال السنوات الأربع الماضية. وإذ أقرّ بايدن بأنّ أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال «هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون». وأضاف «فلتبدأ هنا اليوم نهاية عصر الشيطنة هذا في أميركا». وتابع «سعيت لهذا المنصب لاستعادة روح أميركا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، ألا وهو الطبقة الوسطى، ولجعل أميركا محترمة في العالم مجدّداً».

ووجّه النائب السابق لباراك أوباما أول رئيس أميركي أسود تحية خاصة إلى الأميركيين المتحدّرين من أصول أفريقية مسلطا الضوء على دورهم في فوزه ببطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات الرئاسة. وبدا بايدن مفعماً بالنشاط في خطابه إذ وصل مهرولاً إلى المنصّة ليتناول الكلام من نائبته كامالا هاريس التي سبقته إلى الكلام.

من جهة ثانية أعلن بايدن أنّه سيُشكّل اعتباراً من اليوم خليّة أزمة خاصّة بفيروس «كورونا» المستجدّ، تضمّ علماء وخبراء، لمواجهة التحدّي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته. وكان بايدن وضع خطة تقضي بإعداد إستراتيجية وطنية «للمضي قدماً» في محاربة جائحة «كوفيد-19» من خلال سنّ قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية «ستكون نتائجها متاحة على الفور» وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجبارياً في المباني الفدرالية وفي وسائل النقل المشترك بين الولايات، وتوفير لقاح مجّاني «للجميع» في المستقبل.

وبايدن الذي يتّهم ترامب بتقويض سلطة خبراء الصحّة في البلاد، وعد خلال الحملة الانتخابية بأخذ النصيحة من كبير الأطباء أنطوني فوتشي الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس «كورونا» كما وعد بإلغاء مفاعيل القرار الذي اتّخذه ترامب في يوليو وأمر بموجبه بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت مائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس «في وقتٍ كانت ديموقراطيتنا نفسها على المحك في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحك أمام عيون العالم أجمع، فقد دشنتم يوما جديدا لأميركا». وهاريس (56 عاما) هي أول امرأة تنتخب نائبة لرئيس أمريكي، وقد أكدت في خطابها السبت أنها «لن تكون الأخيرة» التي تشغل هذا المنصب، موجهة التحية إلى «أجيال النساء» اللواتي «مهدن الطريق» لها. وعلى وقع تصفيق المناصرين الذين أطلقوا العنان أيضا لأبواق سياراتهم، قالت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا «ربما أكون أول امرأة في هذا المنصب، لكني لن أكون الأخيرة». وأضافت «لأن كل فتاة صغيرة تشاهد، ترى أن في هذا البلد الأمور ممكنة»، متعهدة العمل في سبيل «استئصال العنصرية المنهجية». لكن على غرار بايدن، وجهت نائبة الرئيس المنتخب نداء إلى لم الشمل والوحدة، قائلة إن الأميركيين «انتخبوا رئيسا يمثل أفضل ما فينا». وشكل اعتلاء هاريس المنصة بحد ذاته علامة قوية على الدور البارز الذي أسنده إليها بايدن، إذ غالبا ما يفضل الفائزون بالرئاسة أن يكون خطاب إعلان النصر مناسبة محصورة بهم لا تسلط فيها الأضواء إلا عليهم وحدهم، في حين اختار بايدن أن يتشارك المنصة مع نائبته.

