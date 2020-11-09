كامالا هاريس.. النسخة النسائية لنجومية باراك أوباما

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لوس انجليس- الوكالات: دخلت كامالا هاريس تاريخ الولايات المتحدة من أوسع أبوابه، إذ ستصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، كما أنها أول امرأة من أصول أفريقية وهندية تصل إلى ثاني أعلى منصب في أميركا. وسبق لها أن شغلت منصب أول مدعية عامة من ذوي البشرة السمراء في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

اسمها الكامل كامالا ديفي هاريس (Kamala Devi Harris). ولدت في ولاية كاليفورنيا عام 1964، والدتها شامايلا غوبالان، مهاجرة هندية باحثة في مجال السرطان. ووالدها دونالد هاريس، اقتصادي، مهاجر من جامايكا في سن السابعة، انفصل والداها وتولت والدتها تربيتها.

لعب جداها الهنديان أثرا في تشكيل شخصيتها. فجدها، موظف حكومي بارز في الهند، حارب من أجل استقلال بلاده. وجدتها، ناشطة جابت أرجاء البلاد داعية لتمكين النساء.

درست في جامعة «هاوارد» في العاصمة واشنطن، وهي إحدى الجامعات التاريخية للسود، ثم تخصصت في الحقوق بسان فرانسيسكو. انتخبت مدعية عامة في سان فرانسيسكو بعدما ترشحت ضد مديرتها السابقة وفازت بإعادة فرز الأصوات بنسبة 56.5%. تقارب المواقف السياسية بينها وبين نجم الحزب الديمقراطي، باراك أوباما، كان لصالحها في صفوف مؤيدي الرئيس السابق وهو أمر جعلها تحظى بلقب «النسخة النسائية لباراك أوباما». وأوباما كان بين المشيدين باختيار بايدن لها في هذا المنصب، مؤكدا أنها «أكثر من مؤهلة لشغله». وعام 2014، تزوجت من دوغ إيمهوف، وهو محام من لوس أنجليس، وأب لولدين من زواج سابق. فازت في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2016، واشتهرت بأسلوبها الحاد في المساءلة ودفاعها الشرس عما تؤمن به. عام 2019، أعلنت ترشحها للرئاسة غير أنها سرعان ما أنهت حملتها بسبب ما بدا ضعفا في حظوظها للحصول على مباركة الحزب وبسبب قرب نفاد موازنة الحملة. هاجمت جو بايدن خلال تنافسهما على نيل ترشيح الحزب، ثم عادت وأعلنت تأييدها له في مارس الماضي. ونظرا إلى أن بايدن يبلغ من العمر 78 عاما، فليس من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية ولذا ستصبح هاريس (56 عاما) مرشحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2024. وكانت معارضة هاريس القوية لقرار ترامب حظر دخول المسلمين من عدة دول في يناير 2017 نموذجا لقدرتها على المواجهة في الصراعات السياسية، وذلك لخبرتها السابقة كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا. وهي تشغل عضوية عدة لجان مهمة بمجلس الشيوخ، منها اللجنتان القضائية والمالية، وكذلك لجنتا الأمن الداخلي والاستخبارات. كما يعرف عنها معارضتها القوية للسياسات الصينية تجاه حقوق الإنسان وهي من أقوى المؤيدين لإسرائيل في الكونغرس.

