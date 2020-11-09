بورصة حكومة بايدن.. أول امرأة تقود «البنتاغون»

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واشنطن- الوكالات: كشفت وسائل إعلام عن أسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في إدارة المرشح الديموقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن. وأشار موقع «بوليتيكو» إلى أن بايدن سيواجه ضغطا على عدة جبهات موضحا أن بعض الديموقراطيين يتوقعون منه تشكيل مجلس الوزراء الأكثر تنوعا في تاريخ أميركا فيما يطالب الذراع الأيسر من حزبه بتشكيل الحكومة الأكثر تقدمية منذ عهد فرانكلين روزفلت، ولدى «وول ستريت» ووادي السيليكون اللذين مولا حملة بايدن مصالح مختلفة إزاء توزيع الحقائب الوزارية ناهيك عن الجمهوريين الذين سيحتاج بايدن إلى موافقة عدد من السيناتورات عنهم في مجلس الشيوخ على التعيينات الجديدة.

ومن المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، حسب تقرير «بوليتيكو»، إلى ميشيل فلورنوي لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة «البنتاغون». وسبق أن تولت فلورنوي منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.

والمرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، هما السيناتورة تامي داكوورث العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. من جهة ثانية، تعد سوزان رايس مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن. ويعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد. ويعتبر «بيليتيكو» أن عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، ستصبح أول مرشحين لتولي حقيبة الخزانة. وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفيدرالي سابقا روجر فيرغسون والمستثمرة ميلودي هوبسون. ويعد السيناتور السابق داغ جونز أول المرشحين لمنصب وزير العدل فيما يتوقع أن تسند حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس.

