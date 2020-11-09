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عربيات ودوليات

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موسيقى القدور وأبواق السيارات.. ليلة احتفالات صاخبة في أميركا


عمت الاحتفالات العديد من المدن الأميركية عقب إعلان أن المرشح الديموقراطي جو بايدن أصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.
وقرع أنصار بايدن القدور الأواني، وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأميركية.
وبعد دقائق من إعلان فوز بايدن تدفق الناس للاحتفال وتوافدت حشود إلى محيط البيت الأبيض وسط واشنطن، مطلقين هتافات وأبواق السيارات احتفالا بفوز بادين. وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس، وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات، ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا، وهتفوا فرحا في الشوارع.


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