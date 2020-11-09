ترامب تحت ضغط «جمهوري» للاعتراف بالهزيمة

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نيويورك - الوكالات: كشف مصدران لشبكة «CNN» الاميركية عن تواصل جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات وتأمين انتقال السلطة.

وجاءت الخطوة بعد بيان من حملة ترامب قال ان على الديموقراطي جو بايدن «عدم الاستعجال وتزيف انه الفائز» وأن السباق الانتخابي «بعيد عن النهاية». وقال ترامب في بيانه «لن ارتاح حتى يحظى الشعب الأميركي بفرز اصوات صادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية».

ووفقا لكايت بيدنغفيلد نائب حملة بايدن - هاريس الانتخابية، فانه لم يكن هناك اي تواصل بين بايدن وترامب او اي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الاعلان عن بايدن كرئيس اميركي منتخب.

وقالت مصادر ان الحلفاء السياسيين الآخرين فغي الحزب الجمهوري ومسؤولي البيت الأبيض ضغطوا على ترامب لتغيير لهجته والالتزام بالانتقال السلس حيث اكدوا له ان التاريخ سيكون قاضيا قاسيا على اي اجراء يتخذه وينظر اليه على انه يقوّض خليفته، ونصحوه بالقاء خطاب في الأسبوع المقبل يتعهد فيه بدعم الفترة الانتقالية.

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة ان ترامب لا ينكر خسارته انتخابات الرئاسة سرا امام منافسه جو بايدن رغم زعمه علانية انه «الفائز» وادعاء وجود مخالفات وتزوير، دون ادلة، في الانتخابات. وقالت المصادر انه، بين جولات الغولف والمكالمات الهاتفية مع مستشاريه، السبت اوضح الرئيس ترامب انه يتفهم انه خسر الانتخابات امام بايدن بينما يواصل دفع محاميه لمتابعة الطعون القانونية التي من شأنها تأخير التصديق الرسمي للنتائج.

وأضافت المصادر ان ترامب «لاينكر النتيجة في السر» وتابعت بالقول «على الرغم من ذلك، حث ترامب فريقه القانوني على مواصلة متابعة الطعون القانونية» كما ناقش كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي يعمل من المنزل بعد ان ثبتت اصابته بفيروس كورونا الخطوات التالية مع الفريق القانوني.

وأقر العديد في السر بأن الدعاوى والطعون الانتخابية التي تفكر فيها حملة ترامب ليست لها تأثير يذكر وقال احد المصادر ان الخط الساخن الذي خصصته الحملة للابلاغ عن اي تزوير او مخالفات في الانتخابات قد غمرته مكالمات مزيفة.

وقال ترامب، انه حصل على 71 مليون «صوت شرعي» مشيرا الى ان المراقبين حرموا من الاشراف على عملية فرز الأصوات وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «لم يسمح للمراقبين بدخول غرف فرز الأصوات، لقد فزت بالانتخابات، فزت بـ71 مليون صوت شرعي». وتابع الرئيس المهزوم قائلا «حدثت امور سيئة لم يسمح لمراقبينا برؤية ما يجري، لم يحدث ذلك من قبل، لقد ارسلت ملايين الأصوات عبر البريد للناس الذين لم يطلبوها من قبل»، حسب قوله.

