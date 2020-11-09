«واشنطن بوست»: ترامب ما زال قادراً على إلحاق «أضرار كبيرة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» ان الخطاب التحريضي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب مع تبين خسارته في الانتخابات الرئاسية الحالية يؤكد الخطر غير المسبوق الذي تواجهه الولايات المتحدة الآن في ظل حكم رئيس غاضب ومضطرب لا تزال امامه 75 يوما في منصبه.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها الى ان ترامب «الذي يرفض الاعتراف بخسارته في الانتخابات امام منافسه الديمقراطي جو بايدن، ويسمم الأجواء بمزاعم كاذبة بشأن تزوير نتائج الانتخابات باستطاعته الحاق اضرار لاتوصف خلال ايامه الأخيرة من فترة رئاسته» كطرد كبار المسؤولين الأكفاء في مؤسسات الاستخبارات والأمن القومي واصدار قرارات عفو عن رفاقه، وعن نفسه.

كما اشارت الى ان من بين الأضرار المحتملة الأكثر اثارة للقلق تلك المتعلقة بملف الشؤون الخارجية حيث ان سلطة الرئيس في التصرف من جانب واحد اقل تقييدا. وكان ترامب قد هدد قبل الانتخابات بالغاء سنوات من عمل القوات الأميركية والدبلوماسيين العاملين في العراق وأفغانستان.

كما ان التهديد باغلاق السفارة الأميركية في العراق اذا نفذ يمكن ان يمنح ايران فرصة ذهبية لتحقيق هدف استراتيجي تسعى اليه منذ سنوات عديدة، وهو اخراج الولايات المتحدة من العراق وبسط سيطرتها عليه.

في غضون ذلك ابدى مراقبون ايرانيون تفاؤلا بابعاد شبح الحرب عن بلادهم عقب فوز بايدن، في حين حذر آخرون من افتعال ترامب ازمة جديدة في المنطقة قبيل مغادرته البيت الأبيض.

وغرد مدير المركز العربي للدراسات الايرانية محمد صالح صدقيان علي تويتر «لم المس اهتمام المواطنين الايرانيين بالانتخابات الأميركية كما المسه حاليا هذا هو شأن الوضع الشعبي، اما الرسمي فلا اعتقد انه مستاء لابتعاد ترامب عن الرئاسة».

بدوره اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدبلوماسي الايراني السابق امير موسوي الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجهين لعملة واحدة حيال بلاده.

وتوقع موسوي حدوث تغيير على مستوى التكتيكات دون الاستراتيجية في حقبة بايدن، مؤكدا ان الفائز الديمقراطي يسعى للتوصل الى اتفاق جديد مع طهران وعبر عن خشيته من ان يتمكن بايدن خلافا لترامب من حشد المجتمع الدولي ضد ايران وتوقع ان تكون عودة الادارة الأميركية المقبلة الى الاتفاق النووي وفق شروط قد لا تقبلها ايران.

