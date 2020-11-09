الجيش البريطاني يُحذِّر من «حرب عالمية ثالثة»

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: حذر قائد القوات المسلحة البريطانية من ان حالة الغموض والقلق السائدة قد تنذر باشعال فتيل حرب عالمية ثالثة. وفي مقابلة تبث بمناسبة ذكرى تكريم من فقدوا ارواحهم وأصيبوا في الصراعات قال نيك كارتر رئيس اركان الدفاع في بريطانيا ان اي تصاعد للتوترات الاقليمية او اخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف الى صراع واسع النطاق. كما اضاف «أعتقد اننا نعيش في زمن اصبح العالم فيه مكانا يسوده الغموض والقلق بشدة كما ان ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع وأرى ان الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو ان نشهد تصعيدا يؤدي الى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الاقليمية في الوقت الحالي».

وردا على سؤال عما اذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب عالمية اخرى، قال كارتر «أقول انها من المخاطر وعلينا ان نكون واعين لتلك المخاطر».

كما اعتبر كارتر، الذي اصبح قائدا للجيش البريطاني عام 2018، انه من المهم تذكر من ماتوا في الحروب السابقة على سبيل التحذير لمن قد يكررون اخطاء الماضي. وأضاف «اذا نسيتم اهوال الحروب فان الخطر الكبير من وجهة نظري هو ان البعض قد يعتقد ان الذهاب للحرب قرار عقلاني».

الى ذلك، قال «علينا تذكر ان التاريخ قد لا يعيد نفسه لكن له ايقاع، واذا عدنا الى القرن الماضي قبل الحربين العالميتين، فأعتقد من دون شك انه كان هناك تصعيد ادى الى سوء تقدير مما ادى في النهاية الى حرب على نطاق نأمل الا نراه مرة اخرى ابدا».

