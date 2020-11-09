معركة جورجيا الثانية.. أغلبية «الشيوخ» معلقة على انتخابات فرعية

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واشنطن - الوكالات: اظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الولايات المتحدة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية ان تحديد الأغلبية في مجلس الشيوخ لن يتم قبل يناير حين ستجري انتخابات فرعية في ولاية جورجيا. ووفقاً لتقديرات كبريات وسائل الاعلام الأميركية فقد حصل كل من السناتور الجمهوري عن الولاية ديفيد بيرديو ومنافسه الديموقراطي جون اوسوف على اقل من 50% من الأصوات ما يعني حكماً اجراء جولة ثانية بينهما في 5 يناير.

وستجري في التاريخ نفسه انتخابات على المقعد الثاني المخصص للولاية الجنوبية في مجلس الشيوخ. ومع اعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، توجهت الأنظار الى هذه الانتخابات الفرعية لأنه اذا تمكن الديموقراطيون من انتزاعهما من ايدي خصومهم الجمهوريين فستنتقل الغالبية في المجلس اليهم، مما سيسهل كثيراً من مهمة ادارة بايدن، اذ لا يمكن اقرار اي قانون من دون مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

ويحتل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الحالي 53 من اصل 100 مقعد. وخلال انتخابات منتصف الولاية التي جرت الثلاثاء كان 35 من هذه المقاعد موضع تنافس.

وبفوزها بمنصب نائبة الرئيس تصبح كامالا هاريس، اعتباراً من 20 يناير موعد توليها مهام منصبها، رئيسة مجلس الشيوخ حُكماً، مما يتيح لها التصويت لترجيح الكفة في المجلس اذا ما انقسمت الأصوات بنسبة 50 مقابل 50. وكان الديموقراطيون انتزعوا من الجمهوريين مقعدين في مجلس الشيوخ عن ولايتي كولورادو وأريزونا، لكن الجمهوريين انتزعوا منهم مقعد السناتور الديموقراطي في ولاية الاباما. والى جانب مقعدي جورجيا لا يزال هناك مقعدان لم تُعرف نتائجهما بعد: مقعد عن ولاية كارولاينا الشمالية وآخر عن ولاية الاسكا. ووفقاً لآخر النتائج فان الكفة تميل لصالح المرشحين الجمهوريين عن هذين المقعدين. وتبدو حظوظ الديموقراطيين مرتفعة في جورجيا التي قررت اعادة فرز الأصوات بعد تقارب النتائج بين ترامب وبايدن.

