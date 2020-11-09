الأمير أكيشينو ولياً لعهد اليابان

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طوكيو - الوكالات: أعلنت اليابان رسميا، امس الأمير اكيشينو وليا للعهد في آخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات بعد ان اصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو امبراطورا للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش.

وكان من المقرر ان تقام هذه الاحتفالات، التي استمرت طوال اليوم في القصر، في ابريل لكنها اجلت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وتم تقليصها مع استمرار انتشار العدوى على الرغم من ان اليابان افلتت من تفشي المرض بشكل كبير كما حدث في كثير من الدول الأخرى.

وبموجب القانون الياباني لا يمكن الا للذكور فقط وراثة العرش لذلك فان نسل ناروهيتو الوحيد وهي الأميرة ايكو البالغة من العمر 18 عاما غير مؤهلة لوراثة العرش، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفقدت مساعي استهدفت تعديل القانون زخمها عندما انجبت زوجة اكيشينو ابنا، هيساهيتو، عام 2006. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن اكيشينوالمكعروف ايضا باسم فوميهيتو قوله امام الحاضرين، الذين كان معظمهم يضع كمامات «انني افكر بعمق في مسؤولية ولي العهد وسأؤدي واجباتي». وأكيشينو، البالغ من العمر 54 عاما، احد 3 ورثة فقط للعرش الى جانب هيساهيتو (14 عاما) والأمير هيتاشي (84 عاما) الشقيق الأصغر للامبراطور اكيهيتو الذي تنحى العام الماضي في اول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين.

وداخل غرفة الصنوبر الأكثر شهرة في القصر، اعلن ناروهيتو، 60 عاماً، ان شقيقه الأصغر هو الآن رسمياً ولي العهد، وهو اول من يخلفه على عرش اقدم ملكية في العالم.

وقال ناروهيتو، بردائه البني وغطاء رأسه» اعلن بموجب هذا داخل وخارج البلاد ان الأمير فوميهيتو هو الآن ولي العهد».

وتم تقليص الطقوس من 350 مدعواً في الأصل الى حوالي 50 من الحاضرين، من بينهم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، بالاضافة الى ممثلي المحافظات وشخصيات اجنبية مختارة. وفي حفل منفصل مغلق في وقت لاحق ورث فوميهيتو سيفاً امبراطورياً يرمز الى وضعه كولي للعهد.

