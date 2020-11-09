شيخ الأزهر لوزير الخارجية الفرنسي: نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي.. ويجب وقف استخدام هذا التعبير

عربيات ودوليات

أكد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يرفض «شكلا ومضمونا» الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- تحت غطاء حرية التعبير، مضيفا «سوف نتتبع من يسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط.»

وقال الطيب خلال استقباله لودريان في الأزهر الشريف أمس: «نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورا، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع».

واضاف: «حديثي بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتي الحديث عن الإسلام ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه».

وأوضح الطيب أن: «الأزهر يمثل صوت ما يقرب من ملياري مسلم، وقلتُ إن الإرهابيين لا يمثلوننا، ولسنا مسؤولين عن أفعالهم، وأعلنتُ ذلك في المحافل الدولية كافة، في باريس ولندن وجنيف والولايات المتحدة وروما ودول آسيا وفي كل مكان، وحينما نقول ذلك لا نقوله اعتذارًا، فالإسلام لا يحتاج إلى اعتذارات».

واختتم شيخ الأزهر: «وددنا أن يكون المسؤولون في أوروبا على وعي بأن ما يحدث لا يمثل الإسلام والمسلمين؛ خاصة أن من يدفع ثمن هذا الإرهاب هم المسلمون أكثر من غيرهم».

من جهته، أفاد الوزير الفرنسي، بأن بلاده تكن احتراما عميقا للإسلام، وهو مضمون الرسالة التي يحملها لشيخ الأزهر أحمد الطيب خلال زيارته لمصر.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، سامح شكري، قال لودريان: «نكن احتراما عميقا للإسلام، وهذه رسالة أحملها خلال لقاء شيخ الأزهر»، مضيفا أن «المسلمين في فرنسا جزء من تاريخ وهوية البلاد، ونحن نكافح الإرهاب وتحوير الدين والتطرف».

