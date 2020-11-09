النمنم: تيارات الإسلام السياسي وأدت تراثنا الإنساني

عربيات ودوليات

مثقف ومؤرخ من طراز رفيع، احد اعمدة الصحافة المصرية المعاصرة، انه حلمي النمنم وزير الثقافة المصري السابق، عمل النمنم صحافيا بقسم التحقيقات بعد تخرجه من كلية الآداب بقسم الفلسفة بجامعة عين شمس عام 1982، في مجلة «حواء»، ثم انتقل منها الى مجلة «المصور»، حيث تدرج في المناصب، حتى وصل الى منصب رئيس مجلس ادارة دار الهلال. شارك في تأسيس جريدة الدستور، اول جريدة خاصة تصدر منذ قيام ثورة يوليو 1952، كما شارك في تأسيس جريدة «المصري اليوم».

النمنم ألف ما يزيد عن 20 كتاباً حول قضايا مختلفة، منها: «أيام سليم الأول في مصر»، «الأزهر الشيخ والمشيخة»، «طه حسين والصهيونية»، «وليمة للارهاب الديني» و«التاريخ المجهول: المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين».

«النهار» حاورت النمنم عن الحياة والثقافة والحب والصحافة. وإلى تفاصيل الحوار:

كيف بدأت مشوارك في الحياة العملية؟

بعد تخرجي من الجامعة توجهت الى مؤسسة دار الهلال للعمل وعبرها دخلت عالم الصحافة متجاوزا ثلاثة «حواجز» هي: الواسطة وعدم وجود اقارب لي داخل المؤسسة ولم اكن خريج صحافة.

قابلت وقتها الأستاذ سامي الليثي السكرتير الصحافي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأبلغني نصا انه «تم تعيين دفعة مؤخرا وليس لدينا اي فرصة جديدة، لكن سيتم قبولك بشرط الا تكون صحافي تحت التمرين ولا صحافيا معينا.. فاذا اثبت كفاءة نادرة فسيتم تعينك». وبالفعل بدأت العمل وعلى مدار سنتين اثبت الكفاءة المطلوبة وبناء عليه تم تعييني صحافيا في يناير عام 1989 وعملت في قسم التحقيقات في مجلة «حاء» احد اصدارات المؤسسة من خلال التحقيقات الاجتماعية ثم انتقلت الى مجلة «المصور» قسم التحقيقات السياسية.

ماذا عن وضع حرية الصحافة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؟

في الثمانينيات من القرن الماضي كان الخوف والحذر مسيطرين بسبب ان الرئيس الراحل حسني مبارك كان في بدايات حكمه وكان الجيل الصحافي متأثرا بالقيود المعروفة خلال فترة حكم الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات والتي تضرر منها على سبيل المثال الراحل فكري اباظة. الحذر كان سيد الموقف، واذكر في عام1990 كتبت مقالا بعنوان «وزيرة واحدة لا تكفي» ذكرت فيه انه منذ عصر الرئيس عبدالناصر ونحن لا توجد مكانة للمرأة المصرية سوى امرأة واحدة تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وهذا لا يصلح في بلد بقوة ومكانة مصر ان يتم تهميش المرأة بهذا الشكل وأن تحرم من المناصب العليا، وطالبت بضرورة ان يكون لدينا اكثر من وزيرة. نشر المقال بطريقة «المؤامرة» لابعادي عن المؤسسة وبدون مقدمات انتشرت الاشاعات حول توقيفي.

الخوف كان مسيطرا على الوسط الصحافي لهذه الدرجة، ولم يتم توقيفي بل بالعكس حدث تعديل وزاري وأخذ بهذا الرأي وتم تعيين اكثر من وزيرة على رأسهم الدكتورة فينيس كامل وزيرة البحث العلمي ومن وقتها تحطم عرف تعيين وزيرة واحدة والآن لدينا 8 وزيرات في الحكومة الحالية. اما في تسعينيات القرن الماضي الدولة فاتاحت مساحة اكبر لحرية الصحافة وكان الرئيس مبارك قد اكتسب ثقة اكبر ومن ثم لم يعد هناك قلق من الرأي الآخر وظهر ذلك جليا في معركة قانون الصحافة الذي رفضه الصحافيون واستجاب الرئيس مبارك لرغبتهم.

وهل الحرية الصحافية في عهد مبارك ساعدت على «الفوضى»؟

لا طبعا، لكن بعد التسعينيات حدث تغيير جوهري في السياسة المصرية بصفة عامة اولا تغيير جوهري في سياسة الرئيس مبارك، ايضا المساحة الكبيرة التي بدأ رجال الأعمال شغلها في النظام السياسي ولم يكن ذلك موجود سابقا والأجيال السابقة لم تكن تعلمه. الى جانب الحديث عن الفساد وهذا الأمر جديد على المصريين، ثم ظهر ملف توريث جمال مبارك للحكم ولم يتعامل معه الرئيس مبارك بحسم بالنفي لا سلبا وايجابا.. بعدها التغلغل الاخواني في النظام وشاهدنا وصول 88 نائبا من الجماعة الى مجلس الشعب كان من الممكن ان يصلوا الى120 عضوا في انتخابات 2005، هذه التغيرات الجوهرية فرضت تساؤلات من الجماعة الصحافية وبالتالي ليست الحرية هي السبب في الفوضى.

هل تأثرت بدراستك للتصوف؟

انا صوفي ولكن ليس على طريق الطرق الصوفية المنتشرة حاليا، التصوف كمبدأ يتعامل مع الروح والصوفية ظاهرة نبيلة وعظيمة وللآن لم تأخذ حقها في، وبعد الخلافة الراشدة كان هناك ما يسمى بـ«اسلام الفقهاء» وهذا النهج في اغلب الأحوال كان يمثل السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، وظهرت فرق تمثل حالة التمرد على ذلك، وفي ذلك الحين كان هناك الاسلام الصوفي الذي يمثل حالة انسانية رفيعة والتي تتعامل مع الدين كتجربة روحية وفي هذه التجربة تتحرر من قبضة السلطة السياسية وتتحرر ايضا من سلطة الفقهاء وتتعامل مع الكون بشكل رفيع المستوى وفي تجربة محيي الدين بن عربي دليل على ذلك لما امتلكه في تاريخ الفكر الانسان كله وقس على ذلك، اسلام الفقهاء يحرم الموسيقى لكن الاسلام الصوفي يفتح الأفق، والأمثلة كثيرة فرأي اسلام الفقهاء مثلا في الوضوء يؤكد على ضرورة تجديد الوضوء قبل كل صلاة في حين ان الاسلام الصوفي لا يطلب ذلك، والسبب ان الطهارة ليست جسدية ولكن الطهارة روحية، لكن جاءت الطرق الصوفية الحديثة لكي تجمد التجربة نفسها.

وما سبب تعرض فلاسفة الصوفية للقتل؟

لأنهم كانوا يصطدمون بالفقهاء وليس الفقه، ولا ننسى ان التصوف لعب دورا كبيرا ضد الاحتلال وليس ذلك فحسب بل لعب دورا كبيرا في صد الغزوات الصليبية عن العالم الاسلامي، ولما جاءت الحملة الفرنسية على مصر، تفاهم كبار الفقهاء مع نابليون بونابرت، لكن المتصوفة ظلوا يقاومون الوجود الفرنسي ولعبوا دورا كبيرا في الدفاع عن الصعيد.. ودعنا نرصد اسماء المناضلين ضد الاحتلال في الدول العربية، شيخ المجاهدين عمر المختار في ليبيا كان صوفيا، الأمير عبدالقادر الجزائري كان صوفيا، السنوسية في ليبيا كانت حركة صوفية، المهدية في السودان بدأت حركة صوفية كل هذه الحركات قاومت الاستعمار.

وماذا عن الموسيقى في حياتك؟

بالطبع استمع الى الموسيقى بشكل دائم والموسيقى الصوفية بالذات ولو اردت ان تستمع لذلك اغنية حديث الروح للسيدة ام كلثوم

حديث الروح للأرواح يسرى

وتدركه القلوب بلا عناء

هتفت به فطار بلا جناح

وشق انينه صدر الفضاء

ومعدنه ترابي ولكن

جرت في لفظه لغة السماء

لقد فاضت دموع العشق منى

حديثا كان علويا ندائي

فحلق في رُبا الأفلاك

حتى اهاج العالم الأعلى بكائي

وهي قصيدة جميلة للشاعر محمد اقبال ولحن رياض السنباطي، اضف الى ذلك كثير من اغاني ام كلثوم رغم انها رومانسية الا ان عند سمعها تشعر بنفس صوفي وعلى حسب مزاج المستمع، وأغلب الأغاني الصوفية لحنها رياض السنباطي مثال اخر قصيدة «الى عرفات الله».

الى عرفات الله يا خير زائر.. عليك سلام الله في عرفات

ويارب هل تغني عن العبدحجه.. وفي العمر ما فيه من الغفوات

تأمل هذا البيت الذي كتبه امير الشعراء احمد شوقي وخذه بالمعيار الصوفي.

وهذا هو التصوف، ومن الكوارث التي تسببت فيها تيارات الاسلام السياسي غياب التراث وعلى رأسها التصوف الحقيقي ووجه التفكير العقلاني المستنير مثل ابن رشد والفارابي وغيرهم من الفلاسفة وهم غيبوا لصالح ابن تيمية وهذه واحدة من ازمات التراث الاسلامي لان التراث الاسلامي اكبر بكثير من ابن تيمية لأنه فرد في جماعة او تيار او مدرسة.

ارتباط الحب بالصوفية ماذا يمثل الحب لكم؟

الحب اساس الحياة وأنا شخصيا لا استطيع ان اعمل مع مجموعة لا يوجد بينها حب او اجلس في مكان ليس هناك ارتباط معه من خلال الحب وبالتالي من الضروري ان تقوم العلاقات بصفة عامة وخاصة على الحب.

وعلى سبيل المثال من حياتي في عام 2015 التقيت رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل من اجل تكليفي بحقيبة وزارة الثقافة وعلى مدار ساعتين وفي نهاية اللقاء دعا رئيس الوزراء لي بالتوفيق لكن كان كلامي محددا على ان يكون هناك حب بين الجميع لنجاح التجربة، ولدي شخصيا مبدأ لا استطيع العمل في مكان لا احبه، مقولة ان الكون صراع خطأ لكن الكون حب وتكامل وهذا ما اراده لنا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد مكان ناجح دون حب.

البعض يتحدث عن تغيير بالسالب عن الثقافة ومفهومها.. كيف ترى ذلك؟

لا يوجد تغيير للثقافة ولا حتى مفاهيمها، وكون مصر تجتاز ما مر بها خلال العشر سنوات الأخيرة، فلديها تراكم ثقافي كبير، لكن المظاهر التي يراها البعض على انها تغيير في اشكال الثقافة تعتبر تطورا وليس شيئاً سلبياً، وعند رصد ظاهرة لابد من النظر لتكرار الحادث لا لحادثة واحدة وأنظر الى نسبة الجرائم في المجتمع المصري لا لواقعة واحدة لكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن تضخيم الحادثة، يتصور البعض انها ظاهرة ومن ثم فان الثقافة المصرية بصفة خاصة والثقافة العربية بصفة عامة مازالت كما هي ولم يحدث تغيير للمفاهيم بالمنظور السلبي ولكن يحدث تطور وهذه سنة الحياة.

