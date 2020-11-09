الصحافة تعاني انحداراً مهنياً.. وأزمة أخلاقية

عربيات ودوليات

عناوين الاصدارات التي تنشر في المكتبات اليست دليلا على وجود تغير؟

هذه قضية اخرى تقودنا الى المستوى المهني، السؤال الذي يطرح نفسه هل العناوين تعبر عن انحدار اخلاقي ام انحدار مهني؟ الاجابة ببساطة جدا انحدار مهني، وأن يأتي كاتب ولم يتأهل للكتابة هذه ازمة اخلاقية، والدليل على ذلك اني قمت بنشر تحقيق صحافي في التسعينيات حول الرسائل التي وردت الى محمد حسنين هيكل في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي وهو رئيس تحرير. من بين هذه الرسائل كانت رسالة احد الكتاب الكبار في مصر يطلب منه نشر مقالة له، وكان الرد عليه بضرورة القراءة والتأهل للكتابة. انت بحاجة الى دراسة اللغة العربية فلا تتعجل في النشر، لذلك ما يحدث الآن السبب فيه معايير النشر وليس ازمة العناوين، وما يتم من دور النشر دليل على ذلك هو ان يتكلف صاحب الاصدار تكاليف طباعة وتوزيع كتبه ومن الممكن ان تكون اللجنة العلمية لدار النشر رفضت محتوى الكتاب وهذا يسري على الصحف.

